Путин жалуется на нехватку оружия для армии во время разговоров о перемирии

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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В среду, 23 апреля, президент государства-агрессора Владимир Путин посетовал, что вооруженным силам России все еще не хватает оружия.

Об этом хозяин Кремля заявил на заседании Государственной военно-промышленной комиссии, передает Reuters.

Путин подчеркнул, что почти все оборонные заводы полностью выполнили свои заказы в прошлом году

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«Например, производство оружия, средств связи, разведки и радиоэлектронной борьбы выросло вдвое. Войска получили более 4000 единиц бронетехники, 180 боевых самолетов и вертолетов», — сказал российский президент во время выступления, которое транслировало государственное телевидение.

Также Путин заявил, что в государстве-агрессоре было изготовлено более 1,5 миллиона беспилотников разных типов, в том числе около 4000 FPV дронов. Однако, по его словам, «такого оружия пока недостаточно».

«Я уверен, что все планы по увеличению производства требуемой техники, в данном случае беспилотников, обязательно будут выполнены. Их с нетерпением ждут на фронте», — заявил российский президент, несмотря на то, что Москва ведет переговоры с Вашингтоном о перспективах прекращения конфликта.

Заявления Путина сигнализируют о том, что Россия намерена продолжать наращивать военное производство на четвертом году войны в Украине.

Несмотря на то, что российские оборонные заводы работают непрерывно с начала войны в Украине, Россия также закупила большое количество военного оборудования в других странах, в частности, беспилотники Shahed из Ирана и артиллерию, баллистические ракеты и ракетные системы из Северной Кореи.

Напомним, недавно президент государства-агрессора Владимир Путин цинично заявил, что Россия положительно относится к любым мирным инициативам и рассчитывает, что Киев будет относиться так же.