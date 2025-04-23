Российские оккупанты. Фото иллюстративное / © Associated Press

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Российские войска попытаются до 9 мая прорвать фронт и зайти на территорию Днепропетровской области.

Такое мнение высказал военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, передает «РБК-Украина».

Эксперт объяснил, что прямого влияния от прекращения помощи США на фронт пока нет.

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«То, что сейчас происходит на фронте, это традиционное влияние победобесия 9 мая», — сказал Самусь.

Аналитик считает, что Кремль отдал приказ захватить какую-нибудь новую территорию Украины, чтобы показать какую-то победу на 9 мая.

«Дойти в Днепропетровскую область? Ну, там российские войска стоят уже несколько месяцев. Стоят в 4 км до Днепропетровской области и никак не могут дойти до этого предела», — отметил он.

По мнению Самуся, с военной точки зрения это не будет считаться прорывом на фронте. Но с пропагандистской точки зрения россиянам очень важно дойти до Днепропетровской области.

«Чтобы Трамп потом сказал — видите, мы прекратили помощь, россияне сразу зашли еще в один регион, на который они будут претендовать на переговоры. То есть с этой точки зрения россияне будут пытаться в Днепропетровскую область зайти, это как раз в районе Покровска происходит», — добавил эксперт.

Самусь считает, что сейчас россияне будут пытаться оказывать давление на фронте, а также иллюзию того, что они начинают прорывать фронт, особенно на тело прекращения американской помощи.

«Американцы прекращают помощь, россияне начинают бить по нашим городам баллистики и начинают наращивать наступление на всех фронтах. Демонстрируя, что видите, без американской помощи Украина посыпалась. Я уверен, что так не произойдет, потому что немедленного влияния точно не будет, это будет отложенный эффект остановки помощи», — подытожил аналитик.

Напомним, российская армия атакует Днепропетровщину, теперь в том числе и КАБами.