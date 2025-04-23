В черном купальнике и на серфе: Иванка Трамп покорила волны на Коста-Рике

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп опубликовала в Instagram снимки из своего отдыха на Коста-Рике, куда она уехала с семьей на пасхальные каникулы.

© Instagram Иванки Трамп

Дочь президента предпочла активный отдых, а не ленивое лежание на шезлонге. Она занялась серфингом, который давно уже стал для нее хобби. Иванку сфотографировали, когда она смело покоряла волны.

© Instagram Иванки Трамп

Мама троих детей была одета в черный купальник, в котором продемонстрировала стройную фигуру.

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© Instagram Иванки Трамп

«Провести Пасху в окружении непревзойденной красоты Коста-Рики было подарком, который невозможно передать словами. Время замедлилось. Мы занимались серфингом под золотистым небом, прыгали через роды джунглей, прыгали в прохладные водопады, читали, пока солнце не опустилось низко, и отдались тишине и глубокому сну.

Но эта неделя была больше, чем происшествие, о восстановлении связи — с Землей, с верой и друг с другом. Выход из системы и настройки. Заземление в ритме природы. Чувствую святость в тишине, в смехе моих детей, в дыхании деревьев.

Мое сердце исполнено благодарности за эти моменты единства и обновления. Желаю всем вам одинакового покоя и присутствия, где бы вы ни были», — написала Иванка в посте.

© Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп на baby shower своей младшей сестры Тиффани появилась в голубом платье с желтым цветочным принтом, без бретелек и черной лентой-бантом на талии.