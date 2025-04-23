Прощание с Папой Франциском: происходящее в Ватикане (фото)

В Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском / © Associated Press

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В Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском — одним из самых влиятельных духовных лидеров ХХ века.

Тысячи верующих и представителей церкви собрались, чтобы почтить память понтифика.

Начавшаяся в среду прощальная церемония 23 апреля проходит со строгим соблюдением традиций, но в то же время с учетом личных пожеланий Папы относительно скромного захоронения.

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ТСН.ua собрал все, что известно о первом дне прощания с Папой Римским Франциском.

Прощальная церемония

В Ватикане началась церемония прощания с Папой Римским Франциском.

В среду, 23 апреля, состоялся обряд переноса гроба с телом понтифика в базилику Святого Петра.

Следует отметить, что траурная процессия состоялась в день литургического воспоминания святого Юрия (чье имя Папа Франциск до избрания).

Она началась возле Дома святой Марты, где понтифик проживал после избрания. Швейцарские гвардейцы и исповедники базилики Святого Петра в традиционных облачениях с зажженными свечами сопровождали процессию.

Прощание с Папой Римским Франциском / Фото: Vatican Media

Прощание с Папой Римским Франциском / Фото: Vatican Media

Прощание с Папой Римским Франциском / Фото: Vatican Media

Кардинал-камерленго Кевин Фаррелл, окропив гроб священной водой, обратился к собравшимся: «С умилением сопровождаем нашего Папу Франциска к базилике, где он служил как епископ Рима и пастырь Вселенской Церкви».

Под траурный звон и пение псалмов процессия двинулась к площади Святого Петра и одноименной базилики.

Дата публикации 11:17, 23.04.25 Количество просмотров 44 Прощание с Папой Римским в Ватикане

Прощание с понтификом будет продолжаться три дня. В среду и четверг базилика базилики Святого Петра будет открыта для верующих до полуночи, сообщает Vatican News .

Погребение понтифика

Папа Римский распорядился о своем погребении заранее — а именно завещал провести скромную процедуру прощания. Последний покой Франциск найдет в базилике Санта-Мария-Маджоре. Это первый случай более 100 лет, когда Папу хоронят не в Ватикане, а в другом храме.

Франциск избрал именно эту базилику, поскольку имел особую духовную связь с этим местом: он регулярно молился здесь перед и после апостольских путешествий, а также отмечал особую роль Пресвятой Девы Марии в своей жизни.

Ранее понтифик утвердил планы по упрощению процедуры папских похорон. Согласно упрощенной процедуре, тело Франциска должны поместить в простой деревянный гроб, обшитый цинком. В то время как предыдущих понтификов хоронили в трех гробах, вложенных друг в друга, изготовленных из кипариса, свинца и дуба.

Похороны пройдут в субботу, 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, сообщает Reuters .

Похороны отслужат на площади Святого Петра, откуда Папа Франциск совершит «последнее паломничество» к базилике Пресвятой Марии. Церемонию возглавит декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. После похорон начнется девятидневный период траура.

На могиле Папы Франциска будет только одно слово – его папское имя на латыни: Franciscus 4 6 .

После официального подтверждения смерти понтифика будет уничтожен Перстень Рыбака — символ папской власти, а его апартаменты опечатаны до избрания нового Папы.

Уничтожение перстня Франциска

По старинной традиции, перстень рыбака - один из главных символов папской власти рядом с тиарой и крестом-посохом - подлежит уничтожению после смерти понтифика.

Этот индивидуальный перстень, служивший официальной печатью, уничтожают перед коллегией кардиналов, чтобы предотвратить фальсификации документов.

Во время конклава кардинал-камерленго Кевин Фаррелл специальным молотком разобьет кольцо на виду у других кардиналов. Эта традиция неизменно соблюдалась с 1521 по 2013 год, когда Папа Бенедикт XVI стал первым в истории понтификом, добровольно сложившим полномочия. В этом исключительном случае кольцо не было уничтожено полностью, а лишь обозначено глубоким крестом на его поверхности.

Кто из мировых лидеров приедет на похороны

На прощание с понтификом прилетят многие мировые лидеры.

Свое присутствие на церемонии похорон подтвердили президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта будет присутствовать на похоронах Папы Римского в субботу, сообщили Общественному в пресс-службе Евросовета.

Также на мероприятии будут: президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен также будет на похоронах Папы, об этом сообщил представитель Еврокомиссии, передает Reuters , французский президент Эммануэль Макрон, информирует bfmtv, польский президент Анджей Дуда передает BBC, бразильский президент Луис Инасиу Лула.

Заметим, что королева Летиция и король Филипп VI приехали почтить память Папы Франциска.

Напомним, ранее мы сообщали, кто станет следующим понтификом.

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