Стив Уиткофф встретится с Путиным в четвертый раз / © Associated Press

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Сецпредставитель президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию, где должен в четвертый раз встретиться с Путиным.

Об этом пишет Axios.

«Ожидается, что Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу [25 апреля — ред.]», — сообщило издание со ссылкой на анонимного американского чиновника.

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По данным авиатрекинга Flightradar, самолет с Уиткоффом на борту Gulfstream G650 уже вылетел из Парижа в Москву.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным. Видя результаты этого диалога, с каждым днем у американцев доверия к россиянам будет меньше по объективным причинам.