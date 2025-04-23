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Спецпредставитель Трампа вылетел в Россию: когда состоится встреча с Путиным
Встреча с кремлевским диктатором запланирована на 25 апреля.
Сецпредставитель президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию, где должен в четвертый раз встретиться с Путиным.
Об этом пишет Axios.
«Ожидается, что Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу [25 апреля — ред.]», — сообщило издание со ссылкой на анонимного американского чиновника.
По данным авиатрекинга Flightradar, самолет с Уиткоффом на борту Gulfstream G650 уже вылетел из Парижа в Москву.
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным. Видя результаты этого диалога, с каждым днем у американцев доверия к россиянам будет меньше по объективным причинам.