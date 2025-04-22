Что почитать: 5 книг-компасов для девушек

5 книг-компасов для девочек

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Но в то же время не следует забывать о критическом мышлении, ведь понять природу человеческих отношений, чтобы изменить или себя, или собственное отношение к себе придется самостоятельно.

Джей Шетти. 8 правил любви. Как найти, сберечь и отпустить чувства. — Х.: Виват, 2024

Эта книга — убедительное сочетание духовной мудрости и прикладной науки в области такого хрупкого чувства, которому можно или удивляться, или радоваться, или благодарить за него высшие силы. Во всяком случае, «8 правил любви» Джея Шетти — это доступная, искусно осовремененная ведическая мудрость. В науке о том, как найти, сохранить и отпустить чувства, вместо идеализации любви автор предлагает четко определенные шаги, как научиться практиковать и лелеять это настоящее интимное чудо.

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«Сначала любовь влечет нас, как цветок — красотой и волшебством, — напоминает он, — однако единственным способом сохранить ей жизнь является постоянная забота о ней. Любовь — это ежедневный труд. В этой книге я хотел бы привить вам эту привычку. Объяснить, какие средства и упражнения, какое мышление способны научить вас любить так, чтобы каждый день и каждое время года это давало вам свои плоды».

Автор делится мыслями о том, как побеждать и уступать вместе, как определить, любовь у вас или нет, а также объясняет, почему пары иногда не могут действительно разойтись, даже уже расставшись. Первое свидание, решение съезжаться, разрыв отношений — на любом этапе эта книга защитит от фальшивых обещаний, ненадежных партнеров и будет вести вас к новому мировосприятию, в котором вы любите себя, свою жизнь, любимы и любите.

Анна Повх. Это девичье дело! 36 историй, которые освободят тебя от стереотипов. — Х.: Утро, 2025

Эта книга — настоящий компас для девушек в мире, где стереотипы все еще пытаются диктовать правила. Финансы, обучение, карьера, отношения — эти общественные штампы подстерегают девушек на каждом шагу. И «Это девичье дело» Анны Повх, ярко и остроумно иллюстрированное Ольгой Гайдуш, как раз и рассказывает 36 реальных историй девушек и женщин, на собственном опыте испытавших влияние стереотипов. После каждой истории автор развенчивает предубеждения, шаг за шагом объясняя, как бороться с ними и не позволять им управлять нашей жизнью.

«Мир часто неприветлив к девушкам, — отмечает автор. — Мы преодолеваем препятствия на пути к успеху, доказывая всем, что достойны своих достижений. А порой сомневаемся в своих силах под давлением чужих предубеждений. Иногда трудно остаться уверенной, когда все вокруг убеждают в обратном. На страницах этой книги я и героини историй попытаемся подсказать тебе, как справиться с предубеждением». Какие же стереотипы разрушают в книге? Об этом в соответствующих разделах — «Ты, твое тело и внешность», «Ты и твой характер», «Ты и дружба и отношения», «Ты и твое предназначение», «Ты и феминизм». Вот, например, относительно мифа о том, что если женщина не может достаточно зарабатывать, значит, в паре она будет финансово зависеть от мужчины: «Всегда помни: ты можешь зарабатывать достаточно. Современный мир предлагает много разных возможностей: удаленная работа, свободный график, возможность совмещать несколько проектов, обучение, семью и работу. Прогрессивные компании изменяют отношение к женщинам и лишаются стереотипов. Из-за уверенности, что они не могут зарабатывать достаточно, многие женщины попадают в финансовую зависимость и даже страдают от экономического насилия. Это ситуация, где кто-то в паре (чаще женщина) полностью зависит от финансовой поддержки другого человека, потому что не имеет собственного заработка. И если партнер в таком положении манипулирует тобой, шантажирует, заставляет делать что-то против твоей воли и оставляет без денег, это и есть экономическое насилие».

Сара Дэвис. Оставь нарцисса навсегда. Как выйти из абьюзивных и токсических отношений. — Л.: Издательство Старого Льва, 2024

В этой актуальной книге нам напоминают, что легенда о самовлюбленном греческом Нарциссе и влюбленной в него Эхо — старая как мир, но она до сих пор иллюстрирует одержимость и слепоту иллюзорной любви и бесполезность подобных отношений. «История о Нарциссе и Эхо описывает бесполезную погоню и одержимость иллюзией любви со стороны обоих партнеров, — напоминает автор. — Нарцисс захвачен собой и влюблен в собственное отражение, поэтому никого вокруг не замечает. Между тем Эхо сосредотачивает на нем столько своего внимания и усилий, что от нее уже ничего не остается».

Как же распознать нарцисса, понимать его поведение, склад ума, для личного восстановления? Как разорвать токсические отношения с лицом-нарциссом, а самое главное, как понять, принять и пережить этот опыт? В своей книге «Оставь нарцисса навсегда» Сара Дэвис убеждена, что вы не можете сменить нарцисса, но можете изменить способ обращения с ним. Поэтому автор, психолог и терапевт по психическому здоровью, специализирующаяся на лечении нарциссического насилия, созависимости, стресса, тревоги и травмы, предлагает в этом практическом пособии понять природу отношений с нарциссом и навсегда освободиться от них.