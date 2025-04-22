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Що почитати: 5 книжок-компасів для дівчат
Автори цих книжок, оцінюючи особистий досвід своїх героїв, пропонують корисні лайфхаки і дають професійні поради.
Але водночас не слід забувати про критичне мислення, адже зрозуміти природу людських стосунків, щоб змінити чи то себе, чи власне ставлення до себе, доведеться самостійно.
Джей Шетті. 8 правил кохання. Як знайти, зберегти і відпустити почуття. — Х.: Віват, 2024
Ця книжка — переконливе поєднання духовної мудрості та прикладної науки в галузі такого крихкого почуття, якому можна або чудуватися, або радіти, або дякувати за нього Вищим силам. У будь-якому разі «8 правил кохання» Джея Шетті — це доступна, майстерно осучаснена ведична мудрість. В науці про те, як знайти, зберегти й відпустити почуття — замість ідеалізації кохання — автор пропонує чітко визначені кроки, як навчитися практикувати та плекати це справжнє інтимне диво.
«Спершу любов вабить нас, мов квітка — красою і чарами, — нагадує він, — однак єдиним способом зберегти їй життя є постійна турбота про неї. Любов — це щоденна праця. У цій книжці я хотів би прищепити вам звичку до неї. Пояснити, які засоби і вправи, яке мислення спроможні навчити вас любити так, щоб кожного дня і кожної пори року це давало вам свої плоди».
Тож автор ділиться думками про те, як перемагати і поступатися разом, як визначити, кохання у вас чи ні, а також пояснює, чому пари інколи не можуть справді розійтися, навіть уже розлучившись. Перше побачення, рішення з’їжджатися, розрив стосунків — хай на якому ви етапі, книжка захистить від фальшивих обіцянок, ненадійних партнерів і вестиме вас до нового світосприймання, у якому ви любите себе, своє життя, кохані й кохаєте.
Анна Повх. Це дівчача справа! 36 історій, які звільнять тебе від стереотипів. — Х.: Ранок, 2025
Ця книжка — справжній компас для дівчат у світі, де стереотипи все ще намагаються диктувати правила. Зовнішність, навчання, кар’єра, стосунки — ці суспільні штампи підстерігають дівчат на кожному кроці. І «Це дівчача справа» Анни Повх, яскраво й дотепно ілюстрована Ольгою Гайдуш, якраз і розповідає 36 реальних історій дівчат і жінок, які на власному досвіді відчули вплив стереотипів. Після кожної історії авторка розвінчує упередження, крок за кроком пояснюючи, як боротися з ними та не дозволяти їм керувати нашим життям.
«Світ часто непривітний до дівчат, — зауважує авторка. — Ми долаємо перешкоди на шляху до успіху, доводячи всім, що варті своїх досягнень. А деколи сумніваємось у власних силах під тиском чужих упереджень. Інколи важко залишитися впевненою, коли всі навколо переконують у протилежному. На сторінках цієї книжки я та героїні історій спробуємо підказати тобі, як впоратися з упередженням». Тож які стереотипи руйнують в книжці? Про це у відповідних розділах — «Ти, твоє тіло та зовнішність», «Ти і твій характер», «Ти і дружба та стосунки», «Ти і твоє призначення», «Ти і фемінізм». Ось, наприклад, щодо міфу про те, що коли жінка не може достатньо заробляти, отже, у парі вона фінансово залежатиме від чоловіка: «Завжди пам’ятай: ти можеш заробляти достатньо. Сучасний світ пропонує багато різних можливостей: віддалена робота, вільний графік, можливість поєднувати кілька проєктів, навчання, сім’ю і роботу. Прогресивні компанії змінюють ставлення до жінок і позбавляються стереотипів. Через певність, що вони не можуть заробляти достатньо, багато жінок потрапляють у фінансову залежність і навіть потерпають від економічного насилля. Це ситуація, де хтось у парі (найчастіше жінка) повністю залежить від фінансової підтримки іншої людини, бо не має власного заробітку. І якщо партнер у такому становищі маніпулює тобою, шантажує, змушує робити щось проти твоєї волі й залишає без грошей, то це і є економічне насилля».
Сара Девіс. Покинь нарциса назавжди. Як вийти з аб’юзивних і токсичних стосунків. — Л.: Видавництво Старого Лева, 2024
У цій актуальній книжці нам нагадують, що легенда про самозакоханого грецького Нарциса та закохану в нього Ехо — стара як світ, але вона донині ілюструє одержимість та сліпоту ілюзорного кохання та даремність подібних стосунків. «Історія про Нарциса і Ехо описує даремну гонитву й одержимість ілюзією “кохання” з боку обох партнерів, — нагадує авторка. — Нарцис захоплений собою і закоханий у власне відображення, тому не помічає нікого довкола. Тим часом Ехо зосереджує на ньому стільки своєї уваги і зусиль, що від неї самої уже нічого не залишається».
Тож як розпізнати нарциса, розуміти його поведінку, склад розуму, задля особистого відновлення? Як розірвати токсичні стосунки з особою-нарцисом, а найголовніше, як зрозуміти, прийняти і пережити цей досвід? У своїй книжці «Покинь нарциса назавжди» Сара Девіс переконана, що ви не можете змінити нарциса, але можете змінити спосіб поводження з ним. Тож авторка, психологиня і терапевтка з психічного здоров’я, яка спеціалізується на лікуванні нарцисичного насильства, співзалежності, стресу, тривоги та травми, пропонує у цьому практичному посібнику зрозуміти природу стосунків із нарцисом і назавжди звільнитися від них.