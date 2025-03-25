Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, с каждым днем у американцев доверия к россиянам будет меньше по объективным причинам.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на скандальные заявления спецпредставителя Трампа.

По словам украинского президента, с каждым днем у американцев доверия к россиянам будет меньше по объективным причинам.

"Они говорили Уиткоффу о безусловном прекращении огня, все уже видят, что безусловного прекращения войны не вышло", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Уиткофф заявил, что наибольшей проблемой в урегулировании начавшейся Россией против Украины войны спецпосланник называет Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" и готовность признать их российскими.

Затем Стив Уиткофф прокомментировал свое заявление относительно оккупированных Россией украинских территорий. Ранее он отметил, что жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей якобы проголосовали на референдумах за присоединение к РФ.