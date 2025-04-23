- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 594
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры в Лондоне: Ермак сообщил результаты встречи с Келлогом
Украина донесла до США свои принципиальные позиции во время встречи с Китом Келлогом.
В Лондоне состоялась встреча делегации Украины со специальным представителем Президента США по Украине Китом Келлогом.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира. Выразили надежду, что это соответствует видению Президента США Дональда Трампа», — написал Ермак в своем Telegram-канале.
По его словам, Келлогу сообщили, что Украина «при любых обстоятельствах» во время переговоров будет отстаивать свои принципиальные позиции, потому что они фактически являются основами суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
«Договорились продолжать диалог и регулярные контакты», — подытожил Андрей Ермак.
Напомним, Ермак подытожил важную встречу в Лондоне. Руководитель ОПУ анонсировал продление мирных консультаций.