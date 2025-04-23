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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Переговоры в Лондоне: Ермак сообщил результаты встречи с Келлогом

Украина донесла до США свои принципиальные позиции во время встречи с Китом Келлогом.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Встреча с Келлогом 23 апреля

Украинская команда переговорщиков встретилась в Лондоне со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом / © Telegram / Андрей Ермак

В Лондоне состоялась встреча делегации Украины со специальным представителем Президента США по Украине Китом Келлогом.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира. Выразили надежду, что это соответствует видению Президента США Дональда Трампа», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, Келлогу сообщили, что Украина «при любых обстоятельствах» во время переговоров будет отстаивать свои принципиальные позиции, потому что они фактически являются основами суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

«Договорились продолжать диалог и регулярные контакты», — подытожил Андрей Ермак.

Напомним, Ермак подытожил важную встречу в Лондоне. Руководитель ОПУ анонсировал продление мирных консультаций.

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