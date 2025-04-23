Литва готовится к войне: в столице подготовили план эвакуации

Власти Вильнюса презентовали план эвакуации города на случай войны

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В Вильнюсе представили обновленный план эвакуации на случай войны или других чрезвычайных ситуаций.

Об этомсообщает LRT.

План был обнародован 23 апреля после длительной критики по задержке с его подготовкой. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкускаса, при разработке учитывались американские практики и, прежде всего, «ценный украинский опыт» Киева в условиях полномасштабной войны.

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У документа две части — публичная и непубличная. Полный доступ к плану будут иметь только уполномоченные государственные органы. План охватывает сценарии — от стихийных бедствий до возможного применения ядерного оружия.

Среди прочего в документе прописано:

алгоритмы оповещения и действий для населения;

принципы эвакуации и расселения граждан;

организацию информирования, включая SMS-уведомления и приложение, подобные «Киев Цифровой».

Для города с более чем 600 тысячами жителей подготовили около 150 эвакуационных маршрутов. Основные направления — в сторону Польши, север и запад страны. Точками сбора определены школы, детсады и другие муниципальные объекты.

«Мы не хотим посеять панику. Наличие плана — это не признак угрозы, а элемент ответственной подготовки», — подчеркнул Бенкускас.

Власти подчеркивают, что эвакуация города — это крайний сценарий. При кризисе приоритет — слаженная работа служб и своевременное информирование граждан.

Напомним, МВД Германии также выступило за подготовку молодежи в школах к кризисам и военному времени.