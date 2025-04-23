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Литва готовится к войне: в столице подготовили план эвакуации
Документ учитывает опыт Украины и предусматривает сотни эвакуационных маршрутов.
В Вильнюсе представили обновленный план эвакуации на случай войны или других чрезвычайных ситуаций.
Об этомсообщает LRT.
План был обнародован 23 апреля после длительной критики по задержке с его подготовкой. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкускаса, при разработке учитывались американские практики и, прежде всего, «ценный украинский опыт» Киева в условиях полномасштабной войны.
У документа две части — публичная и непубличная. Полный доступ к плану будут иметь только уполномоченные государственные органы. План охватывает сценарии — от стихийных бедствий до возможного применения ядерного оружия.
Среди прочего в документе прописано:
алгоритмы оповещения и действий для населения;
принципы эвакуации и расселения граждан;
организацию информирования, включая SMS-уведомления и приложение, подобные «Киев Цифровой».
Для города с более чем 600 тысячами жителей подготовили около 150 эвакуационных маршрутов. Основные направления — в сторону Польши, север и запад страны. Точками сбора определены школы, детсады и другие муниципальные объекты.
«Мы не хотим посеять панику. Наличие плана — это не признак угрозы, а элемент ответственной подготовки», — подчеркнул Бенкускас.
Власти подчеркивают, что эвакуация города — это крайний сценарий. При кризисе приоритет — слаженная работа служб и своевременное информирование граждан.
Напомним, МВД Германии также выступило за подготовку молодежи в школах к кризисам и военному времени.