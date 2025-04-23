В Стамбуле произошла серия землетрясений (видео)

Люди на улице в Стамбуле после землетрясения / © Associated Press

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Западную часть Стамбула 23 апреля всколыхнули три землетрясения магнитудой 6,2. Толчки были ощутимы даже в столице Турции Анкаре. Пока о пострадавших не сообщалось.

Об этом пишет BBC.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции зафиксировало еще три землетрясения в районе Бююкчекмедже в Стамбуле. Местные власти призвали граждан не заходить в здания, которые могли получить повреждения из-за землетрясений. Людей просят воздержаться от поездок на авто и пользования телефоном без крайней необходимости.

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Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что спасательные и аварийные службы уже начали оценивать последствия подземных толчков.

По всему Стамбулу жители приходят в себя после пережитого шока. Селин Тютер работала в офисном здании на европейской стороне города, когда произошло землетрясение. Сначала женщина почувствовала, как «пол ушел из-под ног», и ее пошатнуло. Потом она услышала глухой грохот, словно что-то пробивалось из-под земли.

«Когда это произошло, многие запаниковали. Люди начали выбегать. Большинство жителей Стамбула знают, что рано или поздно должно произойти землетрясение. Люди спрашивают, предвестник ли это», — рассказала Селин.

Представители губернаторства Стамбула заявили, что пока не получили никаких уведомлений о повреждениях. Власти продолжают проверять город и в очередной раз призывают жителей не приближаться к потенциально опасным зданиям.

Самые мощные толчки, всколыхнувшие Стамбул, были ощутимы даже в 440 км — в столице Анкаре, по словам мэра Мансура Яваша. Это свидетельствует о силе землетрясения магнитудой 6,2.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем первом комментарии сообщил, что внимательно следит за развитием событий.

Очевидцы сняли на видео толчки в Стамбуле. В частности, одно из землетрясений произошло прямо во время прямого эфира одного из телеканалов.

Дата публикации 15:04, 23.04.25 Количество просмотров 39 Землетрясение в Турции 23 апреля попало на видео

Напомним, в феврале 2023 года вблизи турецкого города Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,8, которое было самым мощным в Турции за последние более 80 лет. Погибли сотни людей.