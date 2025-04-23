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В Стамбуле произошла серия землетрясений (видео)
Стамбул под угрозой: три подземных толчка испугали город. Пока нет сообщений о жертвах, но власть наготове.
Западную часть Стамбула 23 апреля всколыхнули три землетрясения магнитудой 6,2. Толчки были ощутимы даже в столице Турции Анкаре. Пока о пострадавших не сообщалось.
Об этом пишет BBC.
Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции зафиксировало еще три землетрясения в районе Бююкчекмедже в Стамбуле. Местные власти призвали граждан не заходить в здания, которые могли получить повреждения из-за землетрясений. Людей просят воздержаться от поездок на авто и пользования телефоном без крайней необходимости.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что спасательные и аварийные службы уже начали оценивать последствия подземных толчков.
По всему Стамбулу жители приходят в себя после пережитого шока. Селин Тютер работала в офисном здании на европейской стороне города, когда произошло землетрясение. Сначала женщина почувствовала, как «пол ушел из-под ног», и ее пошатнуло. Потом она услышала глухой грохот, словно что-то пробивалось из-под земли.
«Когда это произошло, многие запаниковали. Люди начали выбегать. Большинство жителей Стамбула знают, что рано или поздно должно произойти землетрясение. Люди спрашивают, предвестник ли это», — рассказала Селин.
Представители губернаторства Стамбула заявили, что пока не получили никаких уведомлений о повреждениях. Власти продолжают проверять город и в очередной раз призывают жителей не приближаться к потенциально опасным зданиям.
Самые мощные толчки, всколыхнувшие Стамбул, были ощутимы даже в 440 км — в столице Анкаре, по словам мэра Мансура Яваша. Это свидетельствует о силе землетрясения магнитудой 6,2.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем первом комментарии сообщил, что внимательно следит за развитием событий.
Очевидцы сняли на видео толчки в Стамбуле. В частности, одно из землетрясений произошло прямо во время прямого эфира одного из телеканалов.
Напомним, в феврале 2023 года вблизи турецкого города Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,8, которое было самым мощным в Турции за последние более 80 лет. Погибли сотни людей.