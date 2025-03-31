Япония готовится к крупнейшему землетрясению столетия: катастрофа может стоить $1,8 трлн

Землетрясение в Японии. / © Associated Press

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Японской экономике грозят колоссальные потери — до 270 триллионов иен (около 1,81 триллиона долларов США), если произойдет мощное землетрясение у юго-западного побережья страны. Такие выводы содержит новый отчет правительства Японии.

Как отмечает Reuters, это почти половина ВВП страны.

Предыдущие оценки были ниже – 214 триллионов иен, однако новый прогноз учитывает более широкий спектр экономических потерь.

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Речь идет о потенциальном землетрясении магнитудой 8-9 баллов в Нанкайской котловине – это тектоническая зона протяженностью около 900 км, где сталкиваются Филиппинская морская и Евразийская плиты. По оценкам сейсмологов, вероятность такого землетрясения – около 80%.

В самом худшем сценарии, если землетрясение произойдет ночью зимой, погибнут до 298 тысяч человек, еще более миллиона жителей будут вынуждены покинуть свои дома. Наибольшую опасность будут представлять цунами и обвалы построек.

В прошлом году Япония впервые в истории обнародовала предупреждение о возможном мегаземлетрясении, признав "относительно высокую вероятность" удара магнитудой 9 в этом регионе.

В 2011 году землетрясение магнитудой 9 вызвало гигантское цунами и катастрофу на АЭС "Фукусима", унеся жизни более 15 тысяч человек.

Напомним, 28 марта в Таиланде и Мьянме произошло мощное землетрясение. По информации Геологической службы США USGS, землетрясение в Мьянме произошло на глубине 10 километров, примерно в 06:20 по Гринвичу.