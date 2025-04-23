У Стамбулі сталася серія землетрусів (відео)

Люди на вулиці у Стамбулі після землетрусу / © Associated Press

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Західну частину Стамбула 23 квітня сколихнули три землетруси магнітудою 6,2. Поштовхи були відчутні навіть у столиці Туреччини Анкарі. Наразі про постраждалих не повідомлялося.

Про це пише BBC.

Агентство з надзвичайних ситуацій Туреччини зафіксувало ще три землетруси у районі Бююкчекмедже у Стамбулі. Місцева влада закликала громадян не заходити до будівель, які могли зазнати пошкоджень через землетруси. Людей просять утриматись від поїздок на авто та користування телефоном без крайньої потреби.

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Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що рятувальні та аварійні служби вже почали оцінювати наслідки підземних поштовхів.

По всьому Стамбулу мешканці приходять до тями після пережитого шоку. Селін Тютер працювала в офісній будівлі на європейській стороні міста, коли стався землетрус. Спочатку жінка відчула, як «підлога пішла з-під ніг», і її похитнуло. Потім вона почула глухий гуркіт, «наче щось пробивалося з-під землі».

«Коли це сталося, багато хто запанікував. Люди почали вибігати. Більшість мешканців Стамбула знають, що рано чи пізно має статися великий землетрус. Люди запитують, чи це — передвісник», — розповіла Селін.

Представники губернаторства Стамбула заявили, що наразі не отримали жодних повідомлень про пошкодження. Влада продовжує перевіряти місто та вкотре закликає мешканців не наближатися до потенційно небезпечних будівель.

Найпотужніші поштовхи, які сколихнули Стамбул, були відчутні навіть за 440 км — у столиці Анкарі, за словами мера Мансура Яваша. Це свідчить про силу землетрусу магнітудою 6,2.

Президент Реджеп Таїп Ердоган у своєму першому коментарі повідомив, що уважно стежить за розвитком подій.

Очевидці зняли на відео поштовхи у Стамбулі. Зокрема, один із землетрусів стався просто під час прямого ефіру одного з телеканалів.

Дата публікації 15:04, 23.04.25 Кількість переглядів 39 Землетрус у Туреччині 23 квітня потрапив на відео

Нагадаємо, у лютому 2023 року поблизу турецького міста Газіантеп стався землетрус магнітудою 7,8, який був найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років. Загинули сотні людей.