Германия будет готовить школьников к войне и дала указания гражданам

Германия

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В Германии считают реалистичным сценарием атаку России на территорию НАТО. Поэтому немецкое МВД советует гражданам создавать запасы на случай чрезвычайной ситуации. Даже школьники должны быть подготовлены к худшему.

Об этом пишет издание Handelsblatt.

МВД Германии во главе с Нэнси Фезер выступило за подготовку молодежи в школах к кризисам и военному времени.

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«Учитывая развитие ситуации в области безопасности в последнее время, следует уделить больше внимания гражданской защите — уже начиная со школьного образования», — сказал спикер немецкого МВД.

Политик по безопасности от партии ХДС Родерих Кизеветтер предложил проводить кризисные тренировки для школьников.

«Необходимо тренировать действия в чрезвычайной ситуации, ведь ученики особенно уязвимы и сильно страдают в случае чрезвычайных событий. Также следует ввести базовую подготовку по поведению в условиях катастроф. Это было бы разумным и дальновидным решением также с точки зрения гражданской службы», — сказал депутат.

К примеру, в Финляндии такая практика существует в школах уже десятилетиями.

Как отмечает МВД, хотя за определение учебного содержания отвечают федеральные земли, Федерация посредством Федерального ведомства гражданской защиты и помощи в случае катастроф готова предоставить материалы для молодежи и преподавателей.

Также это ведомство финансирует «курсы первой помощи с содержанием по самозащите».

«Гражданская защита и оборона при этом всегда учитываются, ведь последствия многих угроз часто похожи, даже если причины разные», — объяснил спикер.

Когда Россия может напасть на НАТО?

«По нашим оценкам, Россия сможет атаковать территорию НАТО в течение четырех-семи лет«, — заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

Такие опасения не взяты из воздуха. Вероятность масштабной войны в Европе уже давно считается реалистичным сценарием. Это указывали как немецкая разведка, так и недавно Бройер на конференции по безопасности в Берлине.

Еврокомиссия также готовится к чрезвычайным ситуациям. В Брюсселе была разработана «стратегия подготовки к кризисам, вызванным войной», которая содержит 30 мер по усилению обороноспособности и стойкости.

МВД Германии приветствовало недавно представленную инициативу и назвало другие угрозы: экстремальные погодные явления, наводнения, лесные пожары или кибератаки — от которых нужно защищаться значительно активнее, чем в прошлом.

Гражданам Германии советуют сделать дома запасы

«Именно поэтому важно, чтобы граждане имели запасы дома для преодоления различных чрезвычайных ситуаций, чтобы помочь себе, своей семье и окружению и, в худшем случае, спасти жизнь», — заявил представитель МВД.

Ведомство придерживается рекомендации Евросоюза, согласно которой каждый гражданин должен иметь запасы воды, пищи и других жизненно необходимых вещей минимум на три дня.

«С помощью запасов на 72 часа временные кризисные ситуации можно преодолеть достаточно эффективно», — сказал представитель МВД.

Ведомство также сослалось на «Руководство по чрезвычайной подготовке и правильному поведению в кризисных ситуациях» от Федерального ведомства гражданской защиты. В нем перечислены необходимые запасы на 10 дней на одного человека, на случай, если продукты будет трудно достать.

Среди базовых запасов для одного человека рекомендуют: напитки (20 л), зерновые продукты (3,5 кг), овощи (4 кг), фрукты и орехи (2,5 кг), молоко и молочные продукты (2,6 кг), рыбу, мясо и яйца (1,5 кг), а также по выбору сахар, мед, варенье.

В ходе презентации стратегии комиссар ЕС по управлению кризисами Хаджа Лахбиб отметила, что знание о том, что делать в чрезвычайной ситуации, помогает избежать паники. Она напомнила, что во время коронакризиса люди массово скупали туалетную бумагу.

Комиссия также советует иметь экстренную сумку с документами, спичками и фонариком. Кроме того, необходимо ввести «национальный день подготовки», чтобы повысить осведомленность населения о потенциальных кризисных ситуациях. Образцом здесь является Финляндия, уже много лет готовящая свое население к возможной войне с Россией.

Это подчеркивает и Кизеветтер.

«По сравнению с нашими северными и восточными соседями Германия очень слаба в сфере стойкости, а наша система кризисной подготовки устарела», — сказал политик.

По его словам, почти нет государственных запасов, укрытий или устойчивой техники для кризисной связи. Есть разве что добровольные кризисные структуры, в основном в сельских регионах.

Поэтому, по словам депутата, необходима не только «откровенная политическая коммуникация правительства об уровне угроз и возможных и уже имеющихся атаках», но и четкое обращение к населению с призывом готовиться к кризисным ситуациям самостоятельно.

Напомним, недавно немецкая армия получила разрешение на значительное увеличение инвестиций. Главнокомандующий вооруженными силами страны заявил, что это финансовое подкрепление крайне необходимо, поскольку российская агрессия не остановится на Украине.