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- Шоу-бизнес
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Она сногсшибательная: Гвинет Пэлтроу появилась на публике в приталеном белом платье
52-летняя актриса Гвинет Пэлтроу посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize 2025, которая прошла в американском городе Санта-Моника.
Актриса вышла на красную дорожку в лаконичном платье, которое подчеркивало ее фигуру. Наряд Гвинет был от бренда Donna Karan New York из коллекции 2015 года.
У платья не было бретелек, его юбка была креативной и асимметричной. Также наряд включал два вида ткани. Образ Гвинет дополнила ювелирными украшениями от Messika jewelry, а также обувью от Santoni, которую было не видно из-за длинного шлейфа.
На этом мероприятии она позировала также вместе с актрисой Зои Салданой. Они встретились на красной дорожке и на звезде «Аватара» было платье от Schiaparelli из коллекции осень-зима 2025.