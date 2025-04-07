Она сногсшибательная: Гвинет Пэлтроу появилась на публике в приталеном белом платье

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

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Актриса вышла на красную дорожку в лаконичном платье, которое подчеркивало ее фигуру. Наряд Гвинет был от бренда Donna Karan New York из коллекции 2015 года.

У платья не было бретелек, его юбка была креативной и асимметричной. Также наряд включал два вида ткани. Образ Гвинет дополнила ювелирными украшениями от Messika jewelry, а также обувью от Santoni, которую было не видно из-за длинного шлейфа.

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

На этом мероприятии она позировала также вместе с актрисой Зои Салданой. Они встретились на красной дорожке и на звезде «Аватара» было платье от Schiaparelli из коллекции осень-зима 2025.

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Гвинет Пэлтроу с Зои Салданой / © Associated Press

Гвинет Пэлтроу с Зои Салданой / © Associated Press

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