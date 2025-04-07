Вона надзвичайна: Гвінет Пелтроу з'явилася на публіці в приталеній білій сукні

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

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Акторка вийшла на червону доріжку в лаконічній сукні, яка підкреслювала її фігуру. Вбрання Гвінет було від бренду Donna Karan New York з колекції 2015 року.

У сукні не було бретельок, її спідниця була креативною та асиметричною. Також вбрання включало два види тканини. Образ Гвінет доповнила ювелірними прикрасами від Messika jewelry, а також взуттям від Santoni, яке не було видно через довгий шлейф.

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

На цьому заході вона позувала також разом із актрисою Зої Салданою. Вони зустрілися на червоній доріжці і на зірці «Аватара» була сукня Schiaparelli з колекції осінь-зима 2025 року.

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Гвінет Пелтроу із Зої Салданою / © Associated Press

Гвінет Пелтроу із Зої Салданою / © Associated Press

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