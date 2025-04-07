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- Шоу-бізнес
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Вона надзвичайна: Гвінет Пелтроу з'явилася на публіці в приталеній білій сукні
52-річна акторка Гвінет Пелтроу відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize 2025, яка відбулася в американському місті Санта-Моніка.
Акторка вийшла на червону доріжку в лаконічній сукні, яка підкреслювала її фігуру. Вбрання Гвінет було від бренду Donna Karan New York з колекції 2015 року.
У сукні не було бретельок, її спідниця була креативною та асиметричною. Також вбрання включало два види тканини. Образ Гвінет доповнила ювелірними прикрасами від Messika jewelry, а також взуттям від Santoni, яке не було видно через довгий шлейф.
На цьому заході вона позувала також разом із актрисою Зої Салданою. Вони зустрілися на червоній доріжці і на зірці «Аватара» була сукня Schiaparelli з колекції осінь-зима 2025 року.