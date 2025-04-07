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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
670
Час на прочитання
1 хв

Вона надзвичайна: Гвінет Пелтроу з'явилася на публіці в приталеній білій сукні

52-річна акторка Гвінет Пелтроу відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize 2025, яка відбулася в американському місті Санта-Моніка.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Акторка вийшла на червону доріжку в лаконічній сукні, яка підкреслювала її фігуру. Вбрання Гвінет було від бренду Donna Karan New York з колекції 2015 року.

У сукні не було бретельок, її спідниця була креативною та асиметричною. Також вбрання включало два види тканини. Образ Гвінет доповнила ювелірними прикрасами від Messika jewelry, а також взуттям від Santoni, яке не було видно через довгий шлейф.

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

На цьому заході вона позувала також разом із актрисою Зої Салданою. Вони зустрілися на червоній доріжці і на зірці «Аватара» була сукня Schiaparelli з колекції осінь-зима 2025 року.

Гвінет Пелтроу із Зої Салданою / © Associated Press

Гвінет Пелтроу із Зої Салданою / © Associated Press

Гвінет Пелтроу із Зої Салданою / © Associated Press

Гвінет Пелтроу із Зої Салданою / © Associated Press

Гвинет Пелтроу / © Associated Press

Гвинет Пелтроу / © Associated Press

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвінет Пелтроу у 1996 році / © Getty Images

Гвінет Пелтроу у 1996 році / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Associated Press

Гвинет Пелтроу / © Associated Press

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Associated Press

Гвинет Пелтроу / © Associated Press

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Associated Press

Гвинет Пелтроу / © Associated Press

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

Гвинет Пелтроу / © Getty Images

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