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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Литва готується до війни: в столиці підготували план евакуації

Документ враховує досвід України та передбачає сотні маршрутів евакуації.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Влада Вільнюса презентувала план евакуації міста на випадок війни

Влада Вільнюса презентувала план евакуації міста на випадок війни

У Вільнюсі презентували оновлений план евакуації на випадок війни або інших надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє LRT.

План було оприлюднено 23 квітня після тривалої критики щодо затримки з його підготовкою. За словами мера Вільнюса Валдаса Бенкускаса, під час розробки враховували американські практики та, передусім, «цінний український досвід» Києва в умовах повномасштабної війни.

Документ має дві частини – публічну та непублічну. Повний доступ до плану матимуть лише уповноважені державні органи. План охоплює сценарії — від стихійних лих до можливого застосування ядерної зброї.

Серед іншого у документі прописано:

  • алгоритми оповіщення та дій для населення;

  • принципи евакуації та розселення громадян;

  • організацію інформування, включно з SMS-сповіщеннями й застосунком, подібним до «Київ Цифровий».

Для міста з понад 600 тисячами мешканців підготували приблизно 150 евакуаційних маршрутів. Основні напрямки — у бік Польщі, північ і захід країни. Точками збору визначено школи, дитсадки та інші муніципальні об’єкти.

«Ми не хочемо посіяти паніку. Наявність плану – це не ознака загрози, а елемент відповідальної підготовки», — наголосив Бенкускас.

Влада підкреслює, що евакуація міста — це крайній сценарій. У разі кризи пріоритет — злагоджена робота служб та своєчасне інформування громадян.

Нагадаємо, МВС Німеччини також виступило за підготовку молоді у школах до криз і воєнного часу.

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