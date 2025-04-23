- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 293
- Час на прочитання
- 1 хв
Литва готується до війни: в столиці підготували план евакуації
Документ враховує досвід України та передбачає сотні маршрутів евакуації.
У Вільнюсі презентували оновлений план евакуації на випадок війни або інших надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє LRT.
План було оприлюднено 23 квітня після тривалої критики щодо затримки з його підготовкою. За словами мера Вільнюса Валдаса Бенкускаса, під час розробки враховували американські практики та, передусім, «цінний український досвід» Києва в умовах повномасштабної війни.
Документ має дві частини – публічну та непублічну. Повний доступ до плану матимуть лише уповноважені державні органи. План охоплює сценарії — від стихійних лих до можливого застосування ядерної зброї.
Серед іншого у документі прописано:
алгоритми оповіщення та дій для населення;
принципи евакуації та розселення громадян;
організацію інформування, включно з SMS-сповіщеннями й застосунком, подібним до «Київ Цифровий».
Для міста з понад 600 тисячами мешканців підготували приблизно 150 евакуаційних маршрутів. Основні напрямки — у бік Польщі, північ і захід країни. Точками збору визначено школи, дитсадки та інші муніципальні об’єкти.
«Ми не хочемо посіяти паніку. Наявність плану – це не ознака загрози, а елемент відповідальної підготовки», — наголосив Бенкускас.
Влада підкреслює, що евакуація міста — це крайній сценарій. У разі кризи пріоритет — злагоджена робота служб та своєчасне інформування громадян.
Нагадаємо, МВС Німеччини також виступило за підготовку молоді у школах до криз і воєнного часу.