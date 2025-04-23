Українські дрони уразили завод з виробництва БпЛА в РФ: Генштаб підтвердив атаку

Українські дрони завдали удару по російському виробництву безпілотників / © ТСН.ua

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Українські бойові дрони завдали удару по заводу на території Росії, який випускав ударні БпЛА. Відстань до цілі від державного кордону України становить понад 1000 км.

Про успішну атаку дронів повідомив Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу Шахед та інші)", — йдеться у повідомленні.

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За даними військових, завод виготовляв близько 300 різних безпілотників щодоби, які потім використовувались для терору проти українців в тилу та на фронті. Це виробництво розташовано в Єлабузькому районі Республіки Татарстан на відстані 1054 км від державного кордону України.

"Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА. Результати ураження уточнюються", — додали у Генштабі.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації повідомив про вдалу атаку на ключовий завод БпЛА в Росії. Стало відомо, скільки дронів завдали ударів і який результат атаки.