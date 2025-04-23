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Дрони атакують Єлабугу, де виробляють "Шахеди" (відео)
Мішенню безпілотників міг стати російський завод у Єлабузі, де виробляють «Шахеди». Очевидці чули гучні вибухи.
У Росії невідомі безпілотники 23 квітня атакують місто Єлабуга в Татарстані, де розташований завод із виробництва дронів-камікадзе «Шахед».
Про це повідомили російські телеграм-канали.
Пабліки повідомили про польоти безпілотників у Татарстані. Були запроваджені обмеження в аеропорту Нижньокамська та Казані: вони не випускають і не приймають рейси.
В особливій економічній зоні «Алабуга» працюють сили ППО, які намагаються збити дрони. Нагадаємо, що там розташований завод із виробництва «Шахедів».
Очевидці зняли на відео польоти безпілотників та роботу ППО. У небі чутно постріли та гучні вибухи.
Нагадаємо, Єлабуга вже не вперше зазнає атаки безпілотниками. Так, 2 квітня 2024 року дрони вдарили там по заводу з виробництва «Шахедів», а також по нафтопереробному заводу «ТАНЕКО» в Нижньокамську.