Дрони атакують Єлабугу, де виробляють "Шахеди" (відео)

Атака безпілотниками на Росію / © ТСН.ua

Реклама

У Росії невідомі безпілотники 23 квітня атакують місто Єлабуга в Татарстані, де розташований завод із виробництва дронів-камікадзе «Шахед».

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Пабліки повідомили про польоти безпілотників у Татарстані. Були запроваджені обмеження в аеропорту Нижньокамська та Казані: вони не випускають і не приймають рейси.

Реклама

В особливій економічній зоні «Алабуга» працюють сили ППО, які намагаються збити дрони. Нагадаємо, що там розташований завод із виробництва «Шахедів».

Очевидці зняли на відео польоти безпілотників та роботу ППО. У небі чутно постріли та гучні вибухи.

Дата публікації 13:08, 23.04.25 Кількість переглядів 54 Атака на Єлабугу потрапила на відео

Нагадаємо, Єлабуга вже не вперше зазнає атаки безпілотниками. Так, 2 квітня 2024 року дрони вдарили там по заводу з виробництва «Шахедів», а також по нафтопереробному заводу «ТАНЕКО» в Нижньокамську.