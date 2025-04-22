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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2358
Час на прочитання
1 хв

Вибухи на арсеналі під Москвою: в РНБО розповіли про об’єкт

Було знищено 51-й арсенал ГРАУ у 60 км від Москви, де зберігалися ракети і артилерійські снаряди.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вибухи на арсеналі під Москвою: в РНБО розповіли про об’єкт

На військовому складі у Володимирській області, де сьогодні, 22 квітня, пролунали вибухи, зберігалися ракети і артилерійські снаряди, якими РФ нещадно бомбить Україну.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він підтвердив, що детонація сталася на 51-му арсеналі ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління РФ — Ред.), який розташований поблизу міста Кіржач у Володимирській області, на схід від Москви.

За даними Коваленка, там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, зокрема «Іскандер», «Точка-У», «Кинджал», боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також «Град», «Смерч», «Ураган». На ньому зберігається приблизно 105 тисяч тонн озброєння.

За інформацією Defense Express, цей арсенал перебував під прикриттям найбільш концентрованої системи ППО в РФ. Також це один з тих самих арсеналів ГРАУ, якими масовано атакували Україну влітку 2024 року.

Раніше повідомлялося, що на Курщині ЗСУ знищили місце запуску ворожих БпЛА.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2358
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