Вибухи на арсеналі під Москвою: в РНБО розповіли про об’єкт

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На військовому складі у Володимирській області, де сьогодні, 22 квітня, пролунали вибухи, зберігалися ракети і артилерійські снаряди, якими РФ нещадно бомбить Україну.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він підтвердив, що детонація сталася на 51-му арсеналі ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління РФ — Ред.), який розташований поблизу міста Кіржач у Володимирській області, на схід від Москви.

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За даними Коваленка, там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, зокрема «Іскандер», «Точка-У», «Кинджал», боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також «Град», «Смерч», «Ураган». На ньому зберігається приблизно 105 тисяч тонн озброєння.

За інформацією Defense Express, цей арсенал перебував під прикриттям найбільш концентрованої системи ППО в РФ. Також це один з тих самих арсеналів ГРАУ, якими масовано атакували Україну влітку 2024 року.

Дата публікації 17:08, 22.04.25 Кількість переглядів 38 Під Москвою вибухає російський арсенал боєприпасів

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