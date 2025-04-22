Під Москвою лунають вибухи на складі боєприпасів (оновлено)

Вибухи в Росії / © скриншот з відео

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Сьогодні 22 квітня у Кіржацькому районі Володимирської області Росії пролунали потужні вибухи поблизу військової частини.

Про це повідомляє російські місцеві ЗМІ.

Свідки розповідають, що після вибухів над селищем Барсово було видно дим. Саме там знаходиться військова частина 11785 — арсенал Головного ракетно-артилерійського управління ЗС РФ. Також повідомляється про перекриття траси з боку Москви до міста Кіржач.

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Реакція російської влади

Губернатор Олександр Авдєєв підтвердив факт вибуху, але відмовився надавати подробиці. Натомість він погрожує штрафами журналістам, блогерам і мешканцям за поширення будь-якої інформації до офіційного коментаря.

Адміністрація Кіржацького району підтвердила евакуацію мешканців сіл Барсове та Мирний. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено всі екстрені служби, у районі оголошено режим надзвичайної ситуації. Водночас місцеві жителі повідомляють про автомобіль швидкої допомоги в Кіржачі.

Що відомо про 51-й арсенал ГРАУ

Раніше в Defense Express зазначали, що 51-й арсенал ГРАУ, розташований на схід від Москви поблизу міста Кіржач, є стратегічно важливим складом боєприпасів загальною площею близько 3,5 км². Відстань від нього до українського кордону становить понад 530 км, що робить його потенційною, але складною ціллю через щільну систему ППО регіону.

51-й арсенал ГРАУ / © Defense Express

Нагадаємо, Сили оборони України завдали точкового удару по місцях зосередження операторів БПЛА на Курщині. У результаті було знищено 20 операторів.