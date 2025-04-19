Президент Зеленський під час звернення повідомив про просування українських сил на території Білгородської області Росії / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про успішні дії українських військових на території Росії.

Про це він написав в Telegram.

За словами глави держави, ситуацію доповідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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«Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають свої позиції. На території Білгородської області наші військові просунулись уперед і збільшили зону контролю, ” — заявив Зеленський.

Президент не уточнив деталі операції, проте наголосив, що дії українських сил є частиною стратегічної ініціативи на окремих ділянках фронту.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на заяви Путіна про Великоднє перемир’я та заявив, що це чергова спроба Путіна пограти з життями людей.