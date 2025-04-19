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- Війна
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ЗСУ просунулись у Білгородській області — Зеленський
Останніми тижнями українські формування активізували операції на прикордонних територіях РФ, щоб зменшити тиск на Східному фронті.
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про успішні дії українських військових на території Росії.
Про це він написав в Telegram.
За словами глави держави, ситуацію доповідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
«Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають свої позиції. На території Білгородської області наші військові просунулись уперед і збільшили зону контролю, ” — заявив Зеленський.
Президент не уточнив деталі операції, проте наголосив, що дії українських сил є частиною стратегічної ініціативи на окремих ділянках фронту.
Нагадаємо, Зеленський відреагував на заяви Путіна про Великоднє перемир’я та заявив, що це чергова спроба Путіна пограти з життями людей.