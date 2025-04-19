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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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ЗСУ просунулись у Білгородській області — Зеленський

Останніми тижнями українські формування активізували операції на прикордонних територіях РФ, щоб зменшити тиск на Східному фронті.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Президент Зеленський під час звернення повідомив про просування українських сил на території Білгородської області Росії

Президент Зеленський під час звернення повідомив про просування українських сил на території Білгородської області Росії / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про успішні дії українських військових на території Росії.

Про це він написав в Telegram.

За словами глави держави, ситуацію доповідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають свої позиції. На території Білгородської області наші військові просунулись уперед і збільшили зону контролю, ” — заявив Зеленський.

Президент не уточнив деталі операції, проте наголосив, що дії українських сил є частиною стратегічної ініціативи на окремих ділянках фронту.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на заяви Путіна про Великоднє перемир’я та заявив, що це чергова спроба Путіна пограти з життями людей.

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