Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону: з’явилися фото

277 воїнів повернулися додому з російського полону / © Володимир Зеленський

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Наші вдома — одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону.

Про це повідомив президент України у соцмережах.

Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

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«Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво», — зазначив президент.

Звільнені з російського полону українські герої / © Володимир Зеленський

Звільнені з російського полону українські герої / © Володимир Зеленський

Звільнені з російського полону українські герої / © Володимир Зеленський

Звільнені з російського полону українські герої / © Володимир Зеленський

Звільнені з російського полону українські герої / © Володимир Зеленський

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини — воїнів та цивільних.

«Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вже понад три роки у своїх в’язницях росіяни утримують не лише українських військовополонених, а й цивільних, яких на початку повномасштабного вторгнення забрали тоді ще з окупованої Київщини. Лише з-під столиці на ворожу територію вивезли кілька сотень людей. Серед них — наш колега, кореспондент агенції УНІАН Дмитро Хилюк. Йому Кремль за ці понад тисячу днів полону не висунув жодного звинувачення, але й відпускати українського журналіста не хоче.