Євросоюз готує жорсткі заходи проти Угорщини через: до чого тут Україна

ЄС втомився від Орбана / © ТСН.ua

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Країни-члени Євросоюзу розглядають можливість позбавлення Угорщини права голосу через її спроби перешкодити підтримці України.

Про це повідомляє The Guardian.

Журналісти нагадали, що Угорщина неодноразово виступала проти членства України в ЄС, намагалася заблокувати санкції проти Росії та наклала вето на виділення 6 мільярдів євро на відшкодування іншим країнам, які надають військову допомогу Україні.

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«Проте тепер її спроби завадити підтримці України з боку ЄС можуть призвести до перегляду відносин із блоком, у той час як прем’єр-міністр Віктор Орбан бореться зі своїм найсерйознішим політичним суперником за останні роки», — пишуть у виданні.

Уточнюється, що держави-члени ЄС зараз серйозніше ніж будь-коли розглядають питання про те, як позбавити Угорщину права голосу, відповідно до статті 7 договору ЄС, яка передбачає санкції щодо країни-члена, яка системно порушує основоположні норми демократії.

Ця ідея наразі перебуває на ранній стадії. Деякі інсайдери видання вважають, що її ніколи не буде реалізовано, оскільки для скасування права голосу потрібне одноголосне рішення решти 26 країн-членів ЄС.

Але інші джерела вважають, що ідею можна реалізувати, якщо Угорщина спробує накласти вето на продовження санкцій проти Росії — широкого спектра заходів, спрямованих на обмеження військової економіки РФ, включно із заморожуванням активів російського Центробанку на суму 210 мільярдів євро.

«Я майже впевнений, що якби вони відчували, що в них є підтримка США, вони б заблокували (голос Угорщини — ред.). По суті, це поставило б їх не буквально, а фактично за межі союзу», — сказав високопоставлений чиновник у коментарі журналістам.

«Держави-члени ЄС дійсно втомилися від Орбана», — сказала голландська депутатка Європарламенту від партії «Зелені» Тінеке Стрік.

За словами Стрік, щонайменше 19 країн, судячи з усього, «готові зробити крок щодо процедури в рамках статті 7».

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана можуть позбавити права голосу в Євросоюзі, щоб запобігти поверненню заморожених російських активів державі-агресорці.

Ми раніше інформували, що угорська опозиція провела власне опитування про вступ України до Євросоюзу.

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