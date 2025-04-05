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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Орбана можуть позбавити права голосу в ЄС, щоб Путін не отримав 240 млрд євро

Стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість позбавити державу-члена права голосу.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана можуть позбавити права голосу в Євросоюзі, щоб запобігти поверненню заморожених російських активів державі-агресорці.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, передає німецьке видання Spiegel.

Очільник естонського зовнішньополітичного відомства нагадав, що стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість позбавити державу-члена права голосу, якщо членство ставить під загрозу безпеку Європи та інших членів.

«У нас є така можливість, і я вважаю, що вона стає все ближчою», — наголосив він.

Маргус Цахкна зазначив, що рішення про продовження санкцій проти Росії потрібно прийматися кожні півроку і для цього кожного разу потрібна згода Угорщини.

«Якщо вони [угорці] заблокують це в червні, то не тільки термін дії санкцій закінчиться, ми повинні були б передати Путіну 240 мільярдів євро», — сказав естонський міністр.

При цьому він закликав конфіскувати активи держави-агресорки.

«Як глави держав і урядів хочуть пояснити громадянам Європи, що вони передають Путіну гроші, які він хоче використати не тільки проти України, а й проти нас? Тому ми повинні конфіскувати ці активи», — сказав Цахкна.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого публічного виступу у Будапешті з нагоди національного свята назвав Європейський Союз імперією, яка прагне колонізувати Україну.

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