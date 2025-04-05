Орбана могут лишить права голоса в ЕС, чтобы Путин не получил 240 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могут лишить права голоса в Евросоюзе, чтобы предотвратить возвращение замороженных российских активов государству-агрессору.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, передает немецкое издание Spiegel.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства напомнил, что статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность лишить государство-член права голоса, если членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов.

Реклама

«У нас есть такая возможность, и я считаю, что она становится все ближе», — подчеркнул он.

Маргус Цахкна отметил, что решение о продлении санкций против России нужно приниматься каждые полгода и для этого каждый раз требуется согласие Венгрии.

«Если они [венгры] заблокируют это в июне, то не только срок действия санкций истечет, мы должны были передать Путину 240 миллиардов евро», — сказал эстонский министр.

При этом он призвал конфисковать активы государства-агрессора.

«Как главы государств и правительств хотят объяснить гражданам Европы, что они передают Путину деньги, которые он хочет использовать не только против Украины, но и против нас? Поэтому мы должны конфисковать эти активы», — сказал Цахкна.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего публичного выступления в Будапеште по случаю национального праздника назвал Европейский Союз империей, стремящейся колонизировать Украину.