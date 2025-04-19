Евросоюз готовит жесткие меры против Венгрии из-за: причем здесь Украина

ЕС устал от Орбана / © ТСН.ua

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Страны-члены Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за ее попыток воспрепятствовать поддержке Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Журналисты напомнили, что Венгрия неоднократно выступала против членства Украины в ЕС, пыталась заблокировать санкции против России и наложила вето на выделение 6 миллиардов евро на возмещение другим странам, оказывающим военную помощь Украине.

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«Однако теперь ее попытки помешать поддержке Украины со стороны ЕС могут привести к пересмотру отношений с блоком, в то время как премьер-министр Виктор Орбан борется со своим самым серьезным политическим соперником за последние годы», — пишут в издании.

Уточняется, что государства-члены ЕС сейчас серьезнее, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как лишить Венгрию права голоса, в соответствии со статьей 7 договора ЕС, которая предусматривает санкции в отношении страны-члена, которая системно нарушает основополагающие нормы демократии.

Эта идея сейчас находится на ранней стадии. Некоторые инсайдеры издания считают, что она никогда не будет реализована, поскольку для отмены права голоса требуется единогласное решение остальных 26 стран-членов ЕС.

Но другие источники считают, что идею можно реализовать, если Венгрия попытается наложить вето на продление санкций против России — широкого спектра мер, направленных на ограничение военной экономики РФ, включая замораживание активов российского Центробанка на сумму 210 миллиардов евро.

«Я почти уверен, что если бы они чувствовали, что у них есть поддержка США, они бы заблокировали (голос Венгрии — ред.). По сути это поставило бы их не буквально, а фактически за пределы союза», — сказал высокопоставленный чиновник в комментарии журналистам.

«Государства-члены ЕС действительно устали от Орбана», — сказала голландская депутат Европарламента от партии «Зеленые» Тинеке Стрик.

По словам Стрик, по меньшей мере 19 стран, судя по всему, «готовы сделать шаг по процедуре в рамках статьи 7».

Ранее сообщалось, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могут лишить права голоса в Евросоюзе, чтобы предотвратить возвращение замороженных российских активов государству-агрессору.

Мы ранее информировали, что венгерская оппозиция провела собственный опрос о вступлении Украины в Евросоюз.

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