У ЄС вигадали тактику обходу вето Угорщини щодо України – Politico

Європейські лідери більше не розраховують на Угорщину щодо ключових політичних позицій щодо України. Але це не означає, що Будапешт не може створювати проблем.

Євросоюз знайшов шлях, як обійти вето Угорщини у ключових рішеннях щодо України, які мають бути ухвалені одноголосно 27 країнам-членами блоку. Так, 26 країн ЄС погодили план дій щодо допомоги України, а потім текст доклали до інших резолюцій, схвалених одноголосно. Незважаючи на відмову Угорщини підтримати один із документів, їх випустять як офіційний висновок Європейської ради.

Про це йдеться у статті Politico.

Президенти та прем'єр-міністри країн ЄС провели 20 березня зустріч у Брюсселі, щоб затвердити низку нових зобов’язань – від економічної конкурентоспроможності до фінансових ринків. Традиційно найгострішим питанням залишалася підтримка України.

Так, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який послідовно виступає проти будь-яких зусиль щодо збільшення військової допомоги Україні, два тижні тому ледь не зірвав пропозицію щодо заповнення прогалини, що виникла після призупинення допомоги для Києва від США.

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Однак тоді решта 26 країн ЄС погодили текст, який був доданий як додаток до інших резолюцій, ухвалених одноголосно. Незважаючи на відмову Угорщини підтримати цей документ, його все ж було офіційно видано як висновок Європейської ради. Ця тактика, схоже, працює, і, як повідомили дипломати в коментарі виданню, вони мають намір використовувати її знову.

"Сьогоднішню заяву (20 березня – ред.) щодо України буде видано як додаток від імені 26 країн. Це нова реальність. І це корисно в політичному сенсі. Хоча, можливо, згодом ми зіткнемося з іншими проблемами", – сказав один із дипломатів-високопосадовців ЄС.

Європейський високопосадовець додав, що заперечення Угорщини тепер сприймаються як очікуваний фактор – і швидко ігноруються.

"Після 6 березня ніхто не сумнівається, що є розбіжність з одним членом ЄС. Ми завжди намагаємося дійти згоди у форматі 27 країн, але якщо це неможливо, якщо стратегічний розкол зберігається, а всі ознаки вказують на те, що він збережеться, ми будемо рухатися вперед у складі 26 країн", – сказав чиновник.

Видання нагадало, що на останньому саміті Європейської ради на початку березня європейські лідери досягли важливої перемоги, коли їм вдалося отримати підтримку прем'єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо, відокремивши його від союзу з Угорщиною.

Втім, жорстка риторика щодо нових санкцій проти енергетики та товарів з Росії може виявитися малоефективною, адже для їхньої реалізації на рівні ЄС все ще потрібна одностайність. Угорщина ж неодноразово блокувала спроби закрити залишкові лазівки.

"Орбан обрав ізоляцію та шлях неліберальної демократії всупереч очевидним інтересам як ЄС, так і самої Угорщини. Йому неодноразово пропонували співпрацю, але він відкидав простягнуту руку. Безпека Європи – занадто серйозне питання, щоб вести переговори з однією людиною, яка бачить усе на 180 градусів інакше, ніж решта. Якщо він вважає, що зможе діяти краще самотужки, навряд чи хтось намагатиметься його зупинити", – зазначив європейський дипломат.

Про що йдеться у проєкті заяви Євроради щодо України?

У проєкті заяви щодо України, який опинився у розпорядженні видання, підтверджується "непохитна підтримка ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах."

"Європейський Союз дотримується підходу "мир через силу", що вимагає, аби Україна була у максимально сильній позиції, маючи власні міцні військові та оборонні можливості як невід’ємний елемент", – йдеться у документі.

Водночас ще один дипломат-високопосадовець з ЄС зазначив, що, хоча блок вітає зусилля президента США Дональда Трампа щодо спроби припинити війну РФ проти України, він не планує змінювати свою позицію найближчим часом.

"Є переговори між США та Росією, а також між США та Україною, але вони не розглядаються як мирні переговори", – сказав інший європейський чиновник.

Водночас він додав, що "ЄС вітає зусилля США щодо припинення бойових дій", але продовжуватиме надавати Україні матеріальну допомогу, незалежно від розвитку подій.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що спроба лідерів ЄС виділити 5 млрд євро на боєприпаси для України провалилася. Рішення заблокували Італія і Франція.