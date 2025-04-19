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ВСУ продвинулись в Белгородской области — Зеленский
В последние недели украинские формирования активизировали операции на приграничных территориях РФ, чтобы снизить давление на Восточном фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил об успешных действиях украинских военных на территории России.
Об этом он написал в Telegram.
По словам главы государства, ситуацию докладывал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют свои позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись вперед и увеличили зону контроля, - заявил Зеленский.
Президент не уточнил детали сделки, однако подчеркнул, что действия украинских сил являются частью стратегической инициативы на отдельных участках фронта.
Напомним, Зеленский отреагировал на заявления Путина о Пасхальном перемирии и заявил, что это очередная попытка Путина поиграть с жизнями людей.