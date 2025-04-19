ВСУ продвинулись в Белгородской области — Зеленский

Президент Зеленский во время обращения сообщил о продвижении украинских сил на территории Белгородской области России / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил об успешных действиях украинских военных на территории России.

Об этом он написал в Telegram.

По словам главы государства, ситуацию докладывал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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«Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют свои позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись вперед и увеличили зону контроля, - заявил Зеленский.

Президент не уточнил детали сделки, однако подчеркнул, что действия украинских сил являются частью стратегической инициативы на отдельных участках фронта.

Напомним, Зеленский отреагировал на заявления Путина о Пасхальном перемирии и заявил, что это очередная попытка Путина поиграть с жизнями людей.