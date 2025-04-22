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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла — деталі

Внаслідок удару по Запоріжжю, 22 квітня, серед поранених є четверо дітей — усі вони госпіталізовані.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Запоріжж. 22 квітня

Удар по Запоріжж. 22 квітня

Внаслідок російського удару по Запоріжжю сьогодні, 22 квітня, кількість постраждалих зросла до 26 людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула.

«До 26 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Серед поранених четверо дітей — усі вони госпіталізовані», — повідомив Федоров.

В лікарнях залишаються 12 постраждалих. В усіх постраждалі є мінно-вибухові травми. Стан чотирьох з них — чоловіків 37 та 67 років та жінок 57 та 67 років — важкий.

Стан інших медики оцінюють як середньої тяжкості. Під наглядом лікарів залишаються і чотири постраждалих дитини. Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинула одна людина. Є багато поранених, зокрема хлопчики 16, 14, 4 та 3 років.

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