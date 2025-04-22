Удар по Запоріжж. 22 квітня

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Внаслідок російського удару по Запоріжжю сьогодні, 22 квітня, кількість постраждалих зросла до 26 людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула.

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«До 26 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Серед поранених четверо дітей — усі вони госпіталізовані», — повідомив Федоров.

В лікарнях залишаються 12 постраждалих. В усіх постраждалі є мінно-вибухові травми. Стан чотирьох з них — чоловіків 37 та 67 років та жінок 57 та 67 років — важкий.

Стан інших медики оцінюють як середньої тяжкості. Під наглядом лікарів залишаються і чотири постраждалих дитини. Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинула одна людина. Є багато поранених, зокрема хлопчики 16, 14, 4 та 3 років.