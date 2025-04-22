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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

"Це найслабше місце українця": ексчемпіон світу розповів, завдяки чому Дюбуа переможе Усика

Серхіо Мора переконаний, що Даніель здолає Олександра в реванші.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в середній вазі Серхіо Мора поділився очікуваннями від потенційного об'єднавчого бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Він вважає, що британський боксер зможе перемогти українця, скориставшись його найслабшим місцем – вразливістю перед ударами по корпусу.

На думку Серхіо, саме таким буде план Дюбуа на цей поєдинок. Нібито це допоможе зробити Усика повільнішим і зменшить кількість викинутих ним ударів.

"Я з нетерпінням чекаю на цей поєдинок, тому що Усика очікує зовсім інший Дюбуа. Британець надто рано вийшов на перший бій з українцем. Нині він звір, чемпіон світу з іншою психологією. За 13 місяців Даніель нокаутував двох претендентів, а потім знищив чемпіона світу.

Він змінився – більше працює джебом, не робить ставку на один удар. Ключ до перемоги над Усиком – це робота по корпусу. Я впевнений, що Дюбуа матиме саме такий план на бій. Це найслабше місце українця. Дюбуа ніколи не бив нижче пояса – він працює тільки по корпусу. Це допоможе перемогти Олександра у реванші. Такі удари роблять тебе повільнішим.

Усик завжди тримає руки надто високо, але якщо бити по корпусу, йому доведеться відкрити голову і опустити їх нижче. Українець більше не зможе викидати багато ударів, як він це робив з Ф'юрі. Нас очікує чудовий бій, у якому ми побачимо зовсім іншого Даніеля", – заявив Мора у коментарі DAZN.

Раніше стало відомо, що бій між Усиком і Дюбуа планують провести 12 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Офіційно про поєдинок ще не оголосили.

На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Наразі Усик володіє титулами WBA, WBO, WBC та IBO, а Дюбуа належить пояс IBF.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У п'ятому раунді того поєдинку стався скандальний епізод – британець завдав українцю заборонений удар нижче пояса, після чого той опинився на канвасі рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа поскаржився, що у нього вкрали перемогу, бо його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель заявив, що насправді він нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. Через це у команді британця навіть вимагали анулювати результат поєдинку, однак апеляцію було відхилено.

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Дата публікації
Кількість переглядів
147
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