Вчені знайшли "череп" на Марсі: його форма вразила дослідників

Холм "Черепа" на Марсі. / © NASA

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Марс продовжує дивувати науковців своїми незвичайними знахідками. Цього разу марсохід Perseverance, який вже понад чотири роки досліджує Червону планету, зафіксував дивний об'єкт, що отримав неофіційну назву "Холм Черепа" через свою характерну форму.

Про це пише видання METRO.

Знімок був зроблений камерою Mastcam-Z під час спуску марсохода до нижньої частини пагорба Відьома ліщина в кратері Джезеро, неподалік від місця, де раніше було помічено іншу загадкову формацію, схожу на обличчя.

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На фотографії видно темну скелю з нерівною, пористою поверхнею, яка помітно відрізняється від навколишнього червонуватого ґрунту.

Аспірантка Маргарет Дін з команди Perseverance у блозі NASA зазначила, що подібні темні камені вже траплялися в районі Порт-Енсон, і зараз науковці намагаються з'ясувати їхнє походження та шлях потрапляння на це місце.

Первинний аналіз показав, що темний колір каменю нагадує метеорити, які вже знаходили на Марсі, проте склад сусідніх порід не підтверджує цю гіпотезу.

Іншою можливою версією є вулканічне походження "Холма Черепа". Магматичні породи, що утворюються із застиглої магми або лави (вулкани на Марсі існували), можуть містити темнозабарвлені мінерали, такі як олівін, піроксен, амфібол і біотит. У такому випадку, скеля могла опинитися на своєму поточному місці внаслідок ерозії або викиду з ударного кратера.

Попри неофіційну назву, науковці NASA впевнені, що "Холм Черепа" не є справжнім черепом інопланетянина. Однак наразі його походження залишається невизначеним, що робить цю знахідку ще більш інтригуючою для подальших досліджень.

Раніше повідомлялось, що на Марсі знайшли діру, яка може вести до схованки інопланетного життя.