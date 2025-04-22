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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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В Ізраїлі у дитини виявили три нирки: це стало відомо лише під час операції

Операція пройшла успішно, і хлопчик поступово відновлюється після втручання.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
6-річний хлопчик із Ізраїлю переніс рідкісну операцію

6-річний хлопчик із Ізраїлю переніс рідкісну операцію / © pixabay.com

В Ізраїлі лікарі провели унікальну операцію 6-річному хлопчику, який кілька років страждав від загадкового болю в животі. Під час хірургічного втручання медики несподівано виявили в нього не одну, а одразу три нирки — дві з них були зрощені між собою.

Про це повідомляє сайт місцевих новин mynet.

Хлопчик із дитинства скаржився на періодичні болі в животі, що з кожним роком посилювались. Незважаючи на численні обстеження, з’ясувати причину недуги довгий час не вдавалось. Його мати, яка є медсестрою, наполягла на додатковій діагностиці, включно з МРТ, яка показала підозріле утворення біля нирки.

Дитину перевели до Дитячої лікарні «Шнайдер» у Петах-Тікві, де уролог Давид Бен-Меїр вирішив провести операцію. Лише під час втручання лікарі виявили, що так звана «кіста» — це ще одна нирка, яка разом з іншою утворювала зрощену пару, а поруч була ще третя функціональна нирка.

За словами доктора Бен-Меїра, подібна аномалія — надзвичайно рідкісна: у світі зафіксовано лише кілька подібних випадків. Без хірургічного втручання діагностувати таку особливість було майже неможливо.

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