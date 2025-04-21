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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Путін знайшов цинічне виправдання російським ударам по цивільних об’єктах

Очільник Кремля заявив, що удари по цивільних об’єктах завдаються, якщо вони нібито використовуються київськими військовими, як у Сумах та Одесі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Путін

Володимир Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін знайшов цинічне виправдання російським ударам по цивільним. Путін заявив, що удари по цивільних об’єктах завдаються, якщо вони використовуються київськими військовими, як у Сумах та Одесі.

Очільника Кремля цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.

Путін визнав, що Росія вдарила по цивільному об'єкту у Сумах. І виправдав атаку тим, що там нагороджували військових.

«От усім добре відомий удар наших ЗС РФ по конгрес-центру Сумського університету. Цивільний це об'єкт чи ні? Цивільний. Але там відбувалося нагородження тих, хто скоїв злочини в Курській області <…> Вони отримали відплату. Це було зроблено для того, щоб покарати їх», — сказав Путін.

Нагадаємо, внаслідкок ворожої атаки по центру міста Суми 13 квітня загинуло 35 людей, у тому числі дві дитини. Постраждали щонайменше 129 людей.

Внаслідок ракетного удару Росії по Кривому Розі 4 квітня загинуло 18 людей, серед них дев'ятеро дітей. Ще понад 60 городян отримали поранення.

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