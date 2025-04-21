Путін знайшов цинічне виправдання російським ударам по цивільних об’єктах

Володимир Путін

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Кремлівський диктатор Володимир Путін знайшов цинічне виправдання російським ударам по цивільним. Путін заявив, що удари по цивільних об’єктах завдаються, якщо вони використовуються київськими військовими, як у Сумах та Одесі.

Очільника Кремля цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.

Путін визнав, що Росія вдарила по цивільному об'єкту у Сумах. І виправдав атаку тим, що там нагороджували військових.

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«От усім добре відомий удар наших ЗС РФ по конгрес-центру Сумського університету. Цивільний це об'єкт чи ні? Цивільний. Але там відбувалося нагородження тих, хто скоїв злочини в Курській області <…> Вони отримали відплату. Це було зроблено для того, щоб покарати їх», — сказав Путін.

Нагадаємо, внаслідкок ворожої атаки по центру міста Суми 13 квітня загинуло 35 людей, у тому числі дві дитини. Постраждали щонайменше 129 людей.

Внаслідок ракетного удару Росії по Кривому Розі 4 квітня загинуло 18 людей, серед них дев'ятеро дітей. Ще понад 60 городян отримали поранення.