"Хлопці Буданова доводять все до кінця”: експерт прокоментував помсту за Суми

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Удари по Сумах 13 квітня підняли у рейтингу першочергових для ураження ворожих об’єктів підрозділи 112-ї та 448-ї ракетних бригад РФ, вважає аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап.

Про це він сказав на Radio NV, коментуючи повторний удар по пункту базування 112 ракетної бригади армії РФ, що знаходиться в місті Шуя Івановської області.

"Чому раніше не били по цих військах у Курську та Шуї? У військових є свій рейтинг цілей, і відповідно з цими задачами проходило ураження. А те, що сталося зараз в Сумах, підняло вказані російські війська у цьому рейтингу на перші місця. І вони отримали своє. Це підтверджує концепцію, що ніхто не уникне відповідальності: чи це буде через судовий процес, чи не судовий. Але дістанемо кожного", - зазначив Криволап.

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За його словами, ЗСУ будуть знищувати той ланцюг, який призводить до того, що ракета "Іскандер-М" може стартувати. Криволап підкреслив, що у НАТО є така позиція, що ракету треба знищувати не тоді коли вона вже вилітає, а тоді коли вона або тільки виходить на пускові, або коли виробляється, або зберігається, коли вона кудись їде. Це і про знищення компонентів, з яких виробляється ракета: знищення пороху, радіоелектроніки, двигунів тощо.

"Ці ланцюги треба знищувати. Ми напружено займаємось цим процесом і в залежності від того, які в нас в цей час ресурси, ми таким чином і вражаємо", - підкреслив Криволап.

За його словами, у Шуї не було систем ППО, щоб захищати місто та військовиків окупантів. Коли відбувалась наша атака, там була паніка.

"Систем ППО нема на цих відстанях. Росіяни все що мали, стягнули до лінії фронту, або в Ленінградську, Московську область і трохи залишили для Енгельса. Всі інші міста, які ми атакуємо, що Моздок, що Нижній Новгород, чи це Саратов, окрім аеродрому Енгельс, ми не бачимо засобів ППО, ракети не пуляють, "Панцирі" не працюють…. Зберігали солдатів в казармах, бо куди їх дівати? Не думаю, що там були сховища", - сказав аналітик.

За його словами, також важко зараз сказати, чи було ліквідовано військове керівництво під час ураження штабу 112-ї бригади.

"Але те, що наші розвідники знають, де вони (командири - Ред.) знаходяться і дістануть їх, ніякого сумніву немає. І це буде або самокат, або машина, або це буде щось інше. Засобів дуже багато. І я думаю, що ця справа буде доведена до кінця. Хлопці Буданова – це завзяті хлопці, вони свою справу знають і доводять все до кінця", - зазначив Криволап.

Обіцянка українських військових помститися за Суми

13 квітня, у Вербну неділю, окупанти завдали удару по центру Сум балістичними ракетами. Унаслідок атаки загинули 35 людей, серед них двоє - діти. Ще 119 осіб дістали поранення. Багато потерпілих перебуває у важкому стані в лікарнях.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія вдарила по місту Суми двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23. За його словами, злочинні удари завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад із території Воронезької (н.п. Ліски) та Курської (н.п. Леженьки) областей.