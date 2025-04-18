"Ребята Буданова доводят все до конца": эксперт прокомментировал месть за Сумы

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Удары по Сумам 13 апреля подняли в рейтинге первоочередных для поражения вражеских объектов подразделения 112-й и 448-й ракетных бригад РФ, считает аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

Об этом он сказал на Radio NV , комментируя повторный удар по пункту базирования 112 ракетной бригады армии РФ, находящейся в Шуя Ивановской области.

"Почему раньше не били по этим войскам в Курске и Шуе? У военных есть свой рейтинг целей, и в соответствии с этими задачами проходило поражение. А то, что произошло сейчас в Сумах, подняло указанные российские войска в этом рейтинге на первые места. И они получили свое. Это подтверждает концепцию, что никто не избежит ответственности: будет ли это через судебный процесс". Криволап.

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По его словам, ВСУ будут уничтожать ту цепь, которая приводит к тому, что ракета "Искандер-М" может стартовать. Криволап подчеркнул, что у НАТО есть такая позиция, что ракету нужно уничтожать не тогда, когда она уже вылетает, а когда она либо только выходит на пусковые, либо когда производится, либо сохраняется, когда она куда-то едет. Это и об уничтожении компонентов, из которых производится ракета: уничтожение пороха, радиоэлектроники, двигателей и т.п.

"Эти цепи нужно уничтожать. Мы напряженно занимаемся этим процессом и в зависимости от того, какие у нас в настоящее время ресурсы, мы таким образом и поражаем", - подчеркнул Криволап.

По его словам, у Шуи не было систем ПВО, чтобы защищать город и военных окупантов. Когда происходила наша атака, там была паника.

"Систем ПВО нет на этих расстояниях. Россияне все что имели, стянули к линии фронта, или в Ленинградскую, Московскую область и немного оставили для Энгельса. Все остальные города, которые мы атакуем, что Моздок, что Нижний Новгород, или это Саратов, кроме аэродрома Энгельс, мы не видим средств ПВО, ракеты не пугают". в казармах, потому что куда девать? Не думаю, что там были хранилища", - сказал аналитик.

По его словам, также трудно сейчас сказать, было ли ликвидировано военное руководство при поражении штаба 112-й бригады.

"Но то, что наши разведчики знают, где они (командиры - Ред.) находятся и достанут их, никакого сомнения нет. И это будет либо самокат, либо машина, либо это будет что-то другое. Средств очень много. И я думаю, что это дело будет доведено до конца. Ребята Буданова – это упорные ребята", - сказал он.

Обещание украинских военных отомстить за Сумы

13 апреля, в Вербное воскресенье, оккупанты нанесли удар по центру Сум баллистическими ракетами. В результате атаки погибли 35 человек, среди них двое - дети. Еще 119 человек получили ранения. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия ударила по городу Сумы двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 . Леженьки) областей.