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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Дроны атакуют Елабугу, где производят "Шахеды" (видео)

Мишенью беспилотников мог стать российский завод в Елабуге, где производят «Шахеды». Очевидцы слышали громкие взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака беспилотниками на Россию

Атака беспилотниками на Россию / © ТСН.ua

В России неизвестные беспилотники 23 апреля атакуют город Елабуга в Татарстане, где расположен завод по производству дронов-камикадзе «Шахед».

Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Паблики сообщили о полетах беспилотников в Татарстане. Были введены ограничения в аэропортах Нижнекамска и Казани: они не выпускают и не принимают рейсы.

В особой экономической зоне «Алабуга» работают силы ПВО, пытающиеся сбить дроны. Напомним, что там расположен завод по производству «Шахедов».

Очевидцы сняли на видео полеты беспилотников и ПВО. В небе слышны выстрелы и громкие взрывы.

Напомним, Елабуга уже не впервые подвергается атаке беспилотниками. Так, 2 апреля 2024 года дроны ударили там по заводу по производству «Шахедов», а также по нефтеперерабатывающему заводу «ТАНЕКО» в Нижнекамске.

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