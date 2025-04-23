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Дроны атакуют Елабугу, где производят "Шахеды" (видео)
Мишенью беспилотников мог стать российский завод в Елабуге, где производят «Шахеды». Очевидцы слышали громкие взрывы.
В России неизвестные беспилотники 23 апреля атакуют город Елабуга в Татарстане, где расположен завод по производству дронов-камикадзе «Шахед».
Об этом сообщили российские телеграм-каналы.
Паблики сообщили о полетах беспилотников в Татарстане. Были введены ограничения в аэропортах Нижнекамска и Казани: они не выпускают и не принимают рейсы.
В особой экономической зоне «Алабуга» работают силы ПВО, пытающиеся сбить дроны. Напомним, что там расположен завод по производству «Шахедов».
Очевидцы сняли на видео полеты беспилотников и ПВО. В небе слышны выстрелы и громкие взрывы.
Напомним, Елабуга уже не впервые подвергается атаке беспилотниками. Так, 2 апреля 2024 года дроны ударили там по заводу по производству «Шахедов», а также по нефтеперерабатывающему заводу «ТАНЕКО» в Нижнекамске.