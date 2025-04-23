Владимир Путин. / © Associated Press

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В Российской Федерации выдвинули свою версию того, почему встреча глав МИД в Лондоне по Украине не состоялась.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, встреча отменилась, потому что, мол, "сторонам не удалось сблизить позиции по некоторым вопросам". Впрочем, из каких именно Песков не уточнил.

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Спикер "фюрера" РФ в очередной раз заявил, что Россия продолжает контакты с США. Однако, по его словам, "диалога с Европой и Украиной нет". Что касается "украинского вопроса" - как Москва называет войну, то "конкретики пока нет, ситуация подвижная, все быстро меняется", сказал Песков.

Больше деталей представитель Кремля не сообщил. Потому что, отметил он, "очерки вариантов украинского урегулирования не могут быть публичными, иначе потеряет свою эффективность".

Как сообщалось, на этой неделе спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф снова поедет в РФ, чтобы обсудить условия прекращения огня.

Дата публикации 10:51, 23.04.25 Количество просмотров 44 Уважаемые, вам сказано "нет"! Загородный разнес заявления США о "российском Крыме"