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- Украина
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Армия РФ ударила по Украине "Шахедами": сколько дронов удалось сбить
В нескольких областях гремели взрывы.
Ночью на среду, 23 апреля россияне атаковали Украину 134 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО уничтожили 67 БпЛА.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По состоянию на 09:30 подтверждены убытки 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", - проинформировали военные.
Кроме того, 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина, Донетчина, Одесчина, Днепропетровщина и Запорожье.
Заметим, что россияне атаковали беспилотниками из Курска, Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска и Чауды и Гвардейского в Крыму.
Напомним, армия РФ ударила беспилотником по Марганцу на Днепропетровщине. Российские военные совершили атаку БпЛА по автобусу с работниками предприятия.