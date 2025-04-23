Армия РФ ударила по Украине "Шахедами": сколько дронов удалось сбить

Беспилотник. / © ТСН.ua

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Ночью на среду, 23 апреля россияне атаковали Украину 134 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО уничтожили 67 БпЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:30 подтверждены убытки 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", - проинформировали военные.

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Кроме того, 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина, Донетчина, Одесчина, Днепропетровщина и Запорожье.

Заметим, что россияне атаковали беспилотниками из Курска, Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска и Чауды и Гвардейского в Крыму.

Напомним, армия РФ ударила беспилотником по Марганцу на Днепропетровщине. Российские военные совершили атаку БпЛА по автобусу с работниками предприятия.

Дата публикации 09:43, 23.04.25 Количество просмотров 15 В Марганце уже 9 погибших! Одесса приходит в себя после массированной атаки. Вживую с места попадания