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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
170
Время на прочтение
1 мин

Армия РФ ударила по Украине "Шахедами": сколько дронов удалось сбить

В нескольких областях гремели взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник. / © ТСН.ua

Ночью на среду, 23 апреля россияне атаковали Украину 134 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО уничтожили 67 БпЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:30 подтверждены убытки 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", - проинформировали военные.

Кроме того, 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина, Донетчина, Одесчина, Днепропетровщина и Запорожье.

Заметим, что россияне атаковали беспилотниками из Курска, Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска и Чауды и Гвардейского в Крыму.

Напомним, армия РФ ударила беспилотником по Марганцу на Днепропетровщине. Российские военные совершили атаку БпЛА по автобусу с работниками предприятия.

Дата публикации
Количество просмотров
170
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