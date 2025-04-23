Какая будет погода на этой неделе: синоптикиня удивила прогнозом

Весеннее солнце сменится пасмурностью: синоптики предупреждают о похолодании в Украине / © ТСН.ua

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В Украине идет похолодание: уже к концу недели температура воздуха снизится, а в отдельных регионах пройдут дожди.

Об этом сообщила известная синоптика Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в ближайшие дни сохранится теплая весенняя погода, однако до конца недели синоптическая ситуация изменится.

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«Погода в Украине будет меняющейся», — отметила Диденко.

В воскресенье, 27 апреля, на Поминальное воскресенье, ожидается сухая и солнечная погода по всей стране, но температура воздуха будет ощутимо ниже.

«Днем прогнозируется только +11…+17°C», — добавила она.

В Киеве теплая погода продержится до субботы. Но уже в пятницу и ночь на субботу возможны дожди.

«В воскресенье дожди прекратятся, выглянет солнце, однако ожидается резкое похолодание», — предупредила экспертка.

Напомним, ранее мы писали об астрологическом прогнозе на 23 апреля.