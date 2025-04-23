Астрологический прогноз на 23 апреля

Черепаха / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя как начинать работу над новыми делами, так и бросать те, которые были начаты ранее. Принимая важные решения, необходимо «советоваться» с интуицией.

Символ дня: черепаха.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: кварцы, шпаты.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому с обращением к врачу медлить не следует.

Питание дня: можно сидеть на диете, поститься и голодать.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно прореживать рассаду.

Магия и мистика дня: гадание на картах Таро даст ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи расшифровки не требуют – все надо понимать буквально.

Табу дня: нужно опасаться воды – в такое время, как говорят в народе, можно утонуть даже в ложке.

Цитата дня: «Делать добро дуракам – все равно что подливать воду в море» (Мигель де Сервантес).

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