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Астрологический прогноз на 23 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нельзя как начинать работу над новыми делами, так и бросать те, которые были начаты ранее. Принимая важные решения, необходимо «советоваться» с интуицией.
Символ дня: черепаха.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: кварцы, шпаты.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому с обращением к врачу медлить не следует.
Питание дня: можно сидеть на диете, поститься и голодать.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно прореживать рассаду.
Магия и мистика дня: гадание на картах Таро даст ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи расшифровки не требуют – все надо понимать буквально.
Табу дня: нужно опасаться воды – в такое время, как говорят в народе, можно утонуть даже в ложке.
Цитата дня: «Делать добро дуракам – все равно что подливать воду в море» (Мигель де Сервантес).
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