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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Якою буде погода цього тижня: синоптикиня здивувала прогнозом

Українцям варто скористатися останніми по-справжньому теплими днями, адже вже незабаром температура знизиться на кілька градусів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Весняне сонце зміниться похмурістю: синоптики попереджають про похолодання в Україні

Весняне сонце зміниться похмурістю: синоптики попереджають про похолодання в Україні / © ТСН.ua

В Україну йде похолодання: вже наприкінці тижня температура повітря знизиться, а в окремих регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, найближчими днями збережеться тепла весняна погода, однак до кінця тижня синоптична ситуація зміниться.

«Погода в Україні буде мінливою», — зазначила Діденко.

У неділю, 27 квітня, на Поминальну неділю, очікується суха та сонячна погода по всій країні, але температура повітря буде відчутно нижчою.

«Вдень прогнозується лише +11…+17°C», — додала вона.

У Києві тепла погода протримається до суботи. Але вже в п’ятницю та в ніч на суботу можливі дощі.

«У неділю дощі припиняться, вигляне сонце, проте очікується різке похолодання», — попередила експертка.

Нагадаємо, раніше ми писали, про астрологічний прогноз на 23 квітня.

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