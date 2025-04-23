Якою буде погода цього тижня: синоптикиня здивувала прогнозом

Весняне сонце зміниться похмурістю: синоптики попереджають про похолодання в Україні / © ТСН.ua

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В Україну йде похолодання: вже наприкінці тижня температура повітря знизиться, а в окремих регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, найближчими днями збережеться тепла весняна погода, однак до кінця тижня синоптична ситуація зміниться.

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«Погода в Україні буде мінливою», — зазначила Діденко.

У неділю, 27 квітня, на Поминальну неділю, очікується суха та сонячна погода по всій країні, але температура повітря буде відчутно нижчою.

«Вдень прогнозується лише +11…+17°C», — додала вона.

У Києві тепла погода протримається до суботи. Але вже в п’ятницю та в ніч на суботу можливі дощі.

«У неділю дощі припиняться, вигляне сонце, проте очікується різке похолодання», — попередила експертка.

Нагадаємо, раніше ми писали, про астрологічний прогноз на 23 квітня.