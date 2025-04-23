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Якою буде погода цього тижня: синоптикиня здивувала прогнозом
Українцям варто скористатися останніми по-справжньому теплими днями, адже вже незабаром температура знизиться на кілька градусів.
В Україну йде похолодання: вже наприкінці тижня температура повітря знизиться, а в окремих регіонах пройдуть дощі.
Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
За її словами, найближчими днями збережеться тепла весняна погода, однак до кінця тижня синоптична ситуація зміниться.
«Погода в Україні буде мінливою», — зазначила Діденко.
У неділю, 27 квітня, на Поминальну неділю, очікується суха та сонячна погода по всій країні, але температура повітря буде відчутно нижчою.
«Вдень прогнозується лише +11…+17°C», — додала вона.
У Києві тепла погода протримається до суботи. Але вже в п’ятницю та в ніч на суботу можливі дощі.
«У неділю дощі припиняться, вигляне сонце, проте очікується різке похолодання», — попередила експертка.
Нагадаємо, раніше ми писали, про астрологічний прогноз на 23 квітня.