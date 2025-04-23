Бейонсе и ее мама Тина Ноулз / © Associated Press

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У мамы американской певицы Бейонсе – модельера Тины Ноулз – диагностировали рак молочной железы.

О своей болезни родной человек исполнительницы рассказал в мемуарах, передает People. Онкологию в Ноулз обнаружили в июле прошлого года. К счастью, рак оказался на ранней стадии. Мама Бейонсе говорит, что к концу года уже перенесла операцию по удалению опухоли. Благодаря тому, что болезнь обнаружили вовремя, модельер быстро ее поборола и сейчас прекрасно чувствует себя.

"У меня все отлично. Я свободна от рака и невероятно счастлива, что Бог позволил мне обнаружить его на ранней стадии", – говорит Ноулз.

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Мама Бейонсе – Тина Ноулз / © Associated Press

Мама Бейонсе признается, что ей довольно тяжело было этим делиться. Однако она все же рассказала о своей болезни, чтобы ее история стала поучительной для других женщин. Знаменитость говорит, что необходимо обязательно регулярно проверять свое здоровье у врачей и не забывать о маммографии.

"Мне было трудно рассказать об этом, потому что я очень закрыта. Но я решила поделиться, потому что считаю, что это будет уроком для других женщин. Думаю, что мы, женщины, иногда так заняты, так погружены в работу и бегаем, но вы должны пойти и сдать тест. Потому что, если бы я не сделала тест раньше, я содрогаюсь от мысли, что могло бы со мной произойти", - поделилась мама Бейонсе.

Напомним, недавно звезда "Семейки Аддамс" Анжелика Хьюстон рассказала, как у нее диагностировали рак. Звезда Голливуда также поделилась, как лечилась от онкологии.