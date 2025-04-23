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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
324
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У мами Бейонсе – Тіни Ноулз – діагностували рак

Модельєрка розповіла про своє лікування та перенесену операцію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Бейонсе та її мама Тіна Ноулз

Бейонсе та її мама Тіна Ноулз / © Associated Press

У мами американської співачки Бейонсе – модельєрки Тіни Ноулз – діагностували рак молочної залози.

Про свій недуг рідна людина виконавиці розповіла у мемуарах, передає People. Зазначається, що онкологію в Ноулз виявили в липні минулого року. На щастя, рак виявився на ранній стадії. Мама Бейонсе говорить, що наприкінці року вже перенесла операцію з видалення пухлини. Завдяки тому, що хворобу виявили вчасно, модельєрка швидко її поборола і наразі чудово почувається.

"У мене все чудово. Я вільна від раку і неймовірно щаслива, що Бог дозволив мені виявити його на ранній стадії", - говорить Ноулз.

Мама Бейонсе - Тіна Ноулз / © Associated Press

Мама Бейонсе - Тіна Ноулз / © Associated Press

Мама Бейонсе зізнається, що їй доволі тяжко було цим ділитися. Однак вона все ж таки розповіла про свою хвороби, аби її історія стала повчальною для інших жінок. Знаменитість говорить, що необхідно обов'язково регулярно перевіряти своє здоров'я у лікарів та не забувати про мамографію.

"Мені було важко розповісти про це, тому що я дуже закрита. Але я вирішила поділитися, бо вважаю, що це буде уроком для інших жінок. Думаю, що ми, жінки, іноді так заклопотані, так занурені в роботу і бігаємо, але ви повинні піти і здати тест. Тому що, якби я не зробила тест раніше, я здригаюся від думки, що могло б зі мною статися", - поділилася мама Бейонсе.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Сімейки Адамсів" Анжеліка Г'юстон розповіла, як у неї діагностували рак. Зірка Голлівуду також поділилася, як лікувалася від онкології.

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Дата публікації
Кількість переглядів
324
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