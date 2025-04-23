ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
668
Час на прочитання
1 хв

Переговори про перемир’я: Макрон заявив про важливу вимогу Європи

Французький президент прокоментував пропозицію американського віцепрезидента Джея Ді Венса щодо «територіальних обмінів» між Києвом і Москвою.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон запевняє, що «територіальна цілісність» України є «дуже сильною вимогою» європейців під час переговорів про припинення вогню.

Про це повідомляє видання Le Monde.

Коментуючи пропозицію американського віцепрезидента Джея Ді Венса щодо «територіальних обмінів» між Києвом і Москвою, французький президент заявив, що повага до «територіальної цілісності та європейського майбутнього України є дуже серйозними вимогами європейців».

У повідомленні Єлисейського палацу також наголосили, що мета переговорів делегацій Франції, Німеччини та Великої Британі в Лондоні з американськими та українськими емісарами щодо припинення вогню в Україні — «вибудувати спільний підхід, який Сполучені Штати могли б представити росіянам».

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко назвала три головні «червоні лінії» України на переговорах у Лондоні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie