Переговори про перемир’я: Макрон заявив про важливу вимогу Європи

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон запевняє, що «територіальна цілісність» України є «дуже сильною вимогою» європейців під час переговорів про припинення вогню.

Про це повідомляє видання Le Monde.

Коментуючи пропозицію американського віцепрезидента Джея Ді Венса щодо «територіальних обмінів» між Києвом і Москвою, французький президент заявив, що повага до «територіальної цілісності та європейського майбутнього України є дуже серйозними вимогами європейців».

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У повідомленні Єлисейського палацу також наголосили, що мета переговорів делегацій Франції, Німеччини та Великої Британі в Лондоні з американськими та українськими емісарами щодо припинення вогню в Україні — «вибудувати спільний підхід, який Сполучені Штати могли б представити росіянам».

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко назвала три головні «червоні лінії» України на переговорах у Лондоні.