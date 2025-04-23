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Переговори про перемир’я: Макрон заявив про важливу вимогу Європи
Французький президент прокоментував пропозицію американського віцепрезидента Джея Ді Венса щодо «територіальних обмінів» між Києвом і Москвою.
Президент Франції Еммануель Макрон запевняє, що «територіальна цілісність» України є «дуже сильною вимогою» європейців під час переговорів про припинення вогню.
Про це повідомляє видання Le Monde.
Коментуючи пропозицію американського віцепрезидента Джея Ді Венса щодо «територіальних обмінів» між Києвом і Москвою, французький президент заявив, що повага до «територіальної цілісності та європейського майбутнього України є дуже серйозними вимогами європейців».
У повідомленні Єлисейського палацу також наголосили, що мета переговорів делегацій Франції, Німеччини та Великої Британі в Лондоні з американськими та українськими емісарами щодо припинення вогню в Україні — «вибудувати спільний підхід, який Сполучені Штати могли б представити росіянам».
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко назвала три головні «червоні лінії» України на переговорах у Лондоні.