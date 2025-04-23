Єрмак підсумував важливу зустріч у Лондоні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак / © Associated Press

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Україна, Франція, Німеччина і Британія підтвердили відданість мирним ініціативам.

Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні у Лондоні ми провели важливу зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих. Від України участь взяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і я як керівник Офісу президента», — сказав він.

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У зустрічі взяли участь радники з питань безпеки та зовнішньої політики з Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатан Пауелл, Емманюель Бонн і Єнс Пльотнер.

«Зустріч відбулася в офіційній резиденції МЗС Великої Британії на запрошення міністра закордонних справ Девіда Ламмі. Це вже друга така зустріч — попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям президента США Дональда Трампа», — розповів він.

«Ми вдячні партнерам за тверду підтримку та спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну. росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами. Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів. Домовились про подальші регулярні консультації — для досягнення головної цілі: справедливого миру для України», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лондон відповів на жорстку заяву Вашингтона про переговори з РФ.