ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
628
Час на прочитання
2 хв

Єрмак підсумував важливу зустріч у Лондоні

Єрмак заявив про продовження мирних консультацій.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак / © Associated Press

Україна, Франція, Німеччина і Британія підтвердили відданість мирним ініціативам.

Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні у Лондоні ми провели важливу зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих. Від України участь взяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і я як керівник Офісу президента», — сказав він.

У зустрічі взяли участь радники з питань безпеки та зовнішньої політики з Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатан Пауелл, Емманюель Бонн і Єнс Пльотнер.

«Зустріч відбулася в офіційній резиденції МЗС Великої Британії на запрошення міністра закордонних справ Девіда Ламмі. Це вже друга така зустріч — попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям президента США Дональда Трампа», — розповів він.

«Ми вдячні партнерам за тверду підтримку та спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну. росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами. Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів. Домовились про подальші регулярні консультації — для досягнення головної цілі: справедливого миру для України», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лондон відповів на жорстку заяву Вашингтона про переговори з РФ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie