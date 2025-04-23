Переговоры о перемирии: Макрон заявил о важном требовании Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон уверяет, что «территориальная целостность» Украины «очень сильное требование» европейцев во время переговоров о прекращении огня.

Об этом сообщает издание Le Monde.

Комментируя предложение американского вице-президента Джея Ди Венса относительно «территориальных обменов» между Киевом и Москвой, французский президент заявил, что уважение к «территориальной целостности и европейскому будущему Украины очень серьезные требования европейцев».

Реклама

В сообщении Елисейского дворца также подчеркнули, что цель переговоров делегаций Франции, Германии и Великобритании в Лондоне с американскими и украинскими эмиссарами по прекращению огня в Украине — «построить общий подход, который Соединенные Штаты могли бы представить россиянам».

Напомним, вице-премьер-министр Юлия Свириденко назвала три главные «красные линии» Украины на переговорах в Лондоне.