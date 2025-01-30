Росія атакує Дніпропетровщину: що відбувається і кого закликають евакуюватися

За словами керівника одного з сіл, окупанти все частіше застосовують бомби з великою руйнівною силою.

Російська армія атакує Дніпропетровщину, тепер зокрема і КАБами, а лінія боєзіткнення станом на зараз знаходиться на відстані близько 13 км, наприклад, від населенного пункту Новопавлівка Дніпропетровської області.

В той же час за інформацією російських пропагандистів, окупанти начебто почали здійснювати розвідку за допомогою БПЛА на Дніпропетровщині.



Як розповів в коментарі для ТСН.ua голова Новопавлівської громади Дніпропетровщини Микола Гаврилов, від початку січня їхній населений пункт потерпав від КАБів вже декілька разів.

Про ситуацію на Дніпропетровщині з перших уст

"Вчора прилетіли КАБи, які перетворіли в руїни наш ліцей. Від початку року це був вже мабуть п’ятий масштабний приліт. Таке було 7 січня, 11, 13 також були КАБи, потім чотири дні тому і зараз", — каже Микола Гаврилов.

За його словами, лінія фронту знаходиться від Новопавлівки на відстані близько 12-13 км, якщо рахувати по прямій.

"Навчальний процес у нас продовжується дистанційно, магазини працюють. Зазнало руйнувань приміщення пошти, зруйновано приміщення сільської ради", — каже Микола Гаврилов.

Наслідки ворожих влучань на Дніпропетровщині. Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

На своїй сторінці в соцмережі він виклав відео, де звернувся до місцевих мешканців, які мають маленьких дітей та які опікуються людьми похилого віку. На думку Гаврилова, такі люди заради безпеки повинні тимчасово залишити свої домівки.

На думку Гаврилова, всі інші — дорослі люди, які спроможні ухвалити рішення, яке вважають правильним.

Під його постом одна з дописувачок опублікувала пронизливий коментар, з якого стає відомо, що ця жінка тимчасово виїхала з Новопавлівки.

"Лягаю — плачу, і встаю плачу за моєю рідною Новопавлівкою. Так, найріднішим місцем на землі. Тут ми переселенці. Злиденні, бідні, без місця проживання. І ще на останок. Війна тут тільки в тих, у кого хтось на фронті. Так, у кого дітки — потрібно виїзджати. Все може бути, не доведи Господи. Але я вірю — ми всі повернемося додому. Треба просто трішки перетерпіти, пережити це жахіття", — написала дописувачка на ім’я Наталія.

Евакуацію офіційно не оголошують

Крім того, сьогодні в Тelegram-каналі голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука також з’явилось повідомлення щодо ситуації в прифронтових громадах області.

"Отримую питання про те, залишатися чи виїжджати із прифронтових громад? Під час війни кожен день пов'язаний із ризиком і небезпекою. Якщо у вас є можливість виїхати з прифронтових територій, варто зробити це заздалегідь", — написав Лукашук.



Та уточнив: "Обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд з небезпечних територій та місця для проживання. Якщо ви вирішили залишитися, важливо чітко оцінити всі ризики й бути готовими до будь-яких ситуацій. Наразі офіційна евакуація із прифронтових громад не оголошена. Памʼятайте, що життя є найвищим пріоритетом, тому варто обирати найбільш безпечний варіант. Зараз кожен робить вибір самостійно".



За офіційними даними ГУ ДСНС Дніпропетровської області станом на ранок 30 січня про наслідки останніх ударів у Синельниківському районі відомо наступне: "Пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин, підприємство. Понівечені 22 приватні будинки. Зачепило лінію електропередач".

За інформацією Дніпропетровської ОВА, вночі агресор вдарив з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району.

"Загиблих і поранених немає. Підрозділи ПвК "Схід" збили над областю 2 ворожі безпілотники", — уточнили в ОВА.

Інші сценарії ситуації на Дніпропетровщині

"Наприклад, на відстані лічених кілометрів від Дніпропетровської області російська армія перебуває вже третій рік. Станом на зараз через це проблем не збільшується", — казав нещодавно в коментарі для ТСН.ua військовий експерт Роман Світан, коментуючи низку новин про те, що окупанти перебувають недалеко від Дніпропетровщини.



"На цей рік росіяни поставили перед собою завдання окупувати далі Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Основна задача, яку ворог ставить перед собою — захопити кордони цих регіонів. Наприклад, в Луганській області ми досі утримуємо Білогорівку. Щоб захопити всю Луганську область, російській армії треба вийти на лівий берег річки Оскол. Друге завдання — вийти на кордони Донецької області", — каже експерт.



Та додає: "Щодо Дніпропетровщини, то я сумніваюся, що на цей рік та на наступний росіяни ставлять перед собою таку мету. Вони не можуть захопити ще ті регіони, які вони внесли до своєї конституції. Тобто завдання минулого року переносять на цей — захоплення Луганської та Донецької областей. Все інше — відволікальні операції, не основні. Звісно, що попри все те вони будуть боротись за Курську область".

Раніше повідомлялось про те, на які міста посуне армія Росії найближчими місяцями.

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