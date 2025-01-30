Фронт наближається до Дніпропетровщини: в облраді відповіли, чи потрібно евакуюватися

У Дніпропетровській облраді відповіли, чи потрібно евакуюватися жителям прифронтових населених пунктів.

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав заздалегідь виїхати з прифронтових територій області, яка межує з Донеччиною.

Про це він написав у соцмережах.

Голова облради зауважив, що наразі офіційну евакуацію з прифронтових громад Дніпропетровщини не оголошено.

"Під час війни кожен день пов'язаний із ризиком і небезпекою. Якщо у вас є можливість виїхати з прифронтових територій, варто зробити це заздалегідь", – каже Лукашук.

Він запевнив, що обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд з небезпечних територій та місце для проживання.

"Якщо ви вирішили залишитися, важливо чітко оцінити всі ризики й бути готовими до будь-яких ситуацій. Памʼятайте, що життя є найвищим пріоритетом. Зараз кожен робить вибір самостійно", – написав Микола Лукашук.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький заявляв, що РФ прагне вийти на адміністративний кордон Дніпропетровщини. Ймовірно, російські війська можуть спробувати обійти Покровськ з півночі.

Військовий Станіслав Бунятов "Осман" вважає, що головне завдання армії РФ на лютий – вийти на кордон Дніпропетровської області.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Роман Світан попередив, що армія РФ може увірватися на територію Дніпропетровської області вже 2025-го.

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