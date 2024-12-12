Росіяни можуть вийти до кордонів Дніпропетровщини: як зміниться характер війни — експерт

Відкритий простір, на якому опиниться ворожа армія, дозволить українським захисникам ефективно застосовувати дрони для ураження.

Українські воїни стримують натиск ворога на Донеччині, але слід бути готовим до ймовірного підходу російської окупаційної армії до кордонів Дніпропетровської області.

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі Radio NV пояснив, як тоді зміниться характер війни.

“У Дніпропетровській області не така щільна забудова, як на Донеччині, на сході вона [Дніпропетровська область] не настільки урбанізована. Там бої будуть носити трішки інший характер”, - наголосив він.

Також читайте Прорив армії РФ до Дніпропетровської області: Жданов оцінив ризики

З іншого боку, за його словами, відкритий простір, на якому опиниться ворожа армія, дозволить українським захисникам ефективно застосовувати дрони для ураження.

“Там банально ніде сховатися. Для противника переміщення на відкритих ділянках місцевості буде пов’язане з дуже високим рівнем ризику”, - зазначив Грабський.

При цьому експерт прокоментував заяву Путіна про “визволення” Донецької і Луганської області та нібито відсутність претензій на інші території.

“Насправді ми бачимо ситуацію в Харківській області, де бої тривають. Тому противник буде виконувати свою більш стратегічну задачу про перенесення війни на інші регіони для захоплення всієї України. Це головна мета війни Путіна”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) поширив інформацію, що російське військове командування, ймовірно, планує наступ на Дніпропетровську область.

Читайте також: